Sheyla García, presentadora de Win Sports, confirmó su embarazo

Son varios los embarazos que han anunciado en semanas recientes varios personajes de la televisión y otra reconocida cara se suma a la lista de futuras mamás.

Se trata de Sheyla García, la presentadora de Win Sports, cuya noticia fue confirmada por ella misma a través de un emotivo mensaje publicado desde su cuenta de Twitter y que, por supuesto, acompañó con una serie de fotografías en las que muestra orgullosa su barriga.

De paso, la periodista que también tuvo su paso por ESPN (Argentina), aprovechó para enviarle un mensaje a su bebé, al cual dice que va a cuidar, educar y proteger hasta el final de sus días.

“Hij@, desde que supimos que venías hemos pasado por una linda montaña rusa llena de emociones pero, sobre todo, estamos felices, dichosos y con muchas ganas de tenerte con nosotros para darte nuestra mejor versión porque vienes a una familia que siempre buscará darte lo correcto de este mundo”, agregó.

Por último, Sheyla García concluyó la publicación destacando el papel de padre que Sergio Henao, su pareja, está desempeñando desde ya, pues deja entrever que la noticia lo tiene bastante contento.

“Muchas veces soñé con esta etapa pero no creí que pasaría hasta que Dios habló y dijo que era el momento. Me regaló un hombre maravilloso que me ha demostrado ser un equipazo, un papá entregado que, desde ya, cuida cada detalle de nosotros; es el más “chocho” pero, sobretodo, valoro mucho ese ímpetu por mostrarnos el camino para que los tres nos amemos cada instante con una seguridad absoluta (...) Gracias Sergio por saber llegar y llevarme a vivir todo lo que me tiene repleta de amor”, aseguró.