Luis Díaz estaría en los planes de José Mourinho para reforzar el ataque de la Roma

Aún no arranca en forma la temporada 2021/22 del fútbol profesional en Portugal y tras realizar una espectacular campaña con la selección Colombia en la Copa América, el delantero colombiano del Porto Luis Fernando Díaz se ha llevado las portadas de los diarios deportivos de Europa por su posible próximo destino deportivo.

Son varios los rumores de que Díaz llegaría para reforzar un nuevo equipo en la Serie A italiana por pedido del experimentado director técnico José Mourinho. Acerca de su nuevo destino en el balompié del viejo continente, fue el portal A Bola de Portugal el que lo relacionó con un grande del Calcio en la Serie A italiana.

Se trata de la Roma, que apostaría por fichar a la figura colombiana del Porto y podría hacerse al pase del guajiro que, hasta el momento, tiene contrato en Portugal hasta el 30 de junio de 2024.

De acuerdo con el portal especializado en fichajes, Transfermarkt, el valor actual en el mercado de Luis Fernando Díaz es de por lo menos de 18 millones de euros. El jugador del Porto, quien en el pasado había sido objetivo del interés del Tottenham Hotspur en Inglaterra, ha vuelto a sonar para estar bajo la dirección de José Mourinho quien, al parecer, ya le ha hecho un seguimiento a su carrera y particularmente a su último año con el club ‘Dragão’ y la selección Colombia en las competiciones Conmebol.

Cabe recordar que, con cuatro goles marcados en la Conmebol Copa América 2021, Luis Díaz se llevó el reconocimiento al máximo artillero del torneo junto a Lionel Messi con cuatro tantos y además fue elegido por Conmebol como deportista revelación del certamen continental.

Esos cuatro goles marcados contra Brasil, Argentina y Perú en el certamen continental avivaron el interés de muchos reclutadores y ahora según el diario A Bola de Portugal, el equipo de la Loba Luperca tendría sus apuestas de cara a llevarse el trofeo de la primera temporada de la nueva UEFA Conference League, donde los italianos estarán jugando en la Ronda de Play-Off.

Esto publicó el medio deportivo portugués sobre la situación de Díaz y el interés de Roma en comprarle su pase a Porto:

Cabe recordar que, el jugador de 24 años tiene una cláusula para su salida de 80 millones de euros, lo que lo convierte en un negocio redondo para los ‘Dragones Azules’, quienes lo adquirieron apenas por dos millones de euros a Junior de Barranquilla hace exactamente dos años.

Aparte de Roma, Tottenham Hotspur, Inter de Milán y Brighton & Hove Albion estarían tras las pistas del talentoso extremo izquierdo barranquero, que además recibió otro reconocimiento por su desempeño en la Copa América luego de que el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la Conmebol lo considerara como la revelación de la copa.

Los números respaldan esa elección, pues su promedio de calificación en el torneo fue de 7.5. A través de su desequilibrio por la izquierda o sus diagonales al medio, lastimó a sus marcadores que solo pudieron frenarlo con faltas.

Sobre su futuro próximo, el jugador se ha mantenido muy al margen en sus declaraciones, pues reconoce que el Porto siempre fue su sueño, pero el mercado sigue abierto y cualquier cosa podría pasar en cuanto a su continuidad con los dragones. Esto le dijo a Caracol Radio acerca de su presente:

Elegí al FC Porto por todo lo que pasaba con los colombianos que habían estado en el club, siempre hacían cosas bonitas. La idea es seguir creciendo en el FC Porto. Mi gerente solo me dice si están interesados o no, y yo no sé nada de eso. Por ahora, hasta que el mercado no cierre, no se sabe nada