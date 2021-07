Crece el escándalo por acusaciones de acoso sexual contra coordinador de juventudes del Centro Democrático en Antioquia

El 11 de julio, Noticias Uno dio a conocer que el hasta ese momento el presidente de las juventudes antioqueñas del Centro Democrático habría sido acusado de acoso sexualmente a varios miembros del grupo político. Las denuncias fueron hechas contra Juan David Mosquera, quien era coordinador de ese grupo. El noticiero señaló tener en su poder cuatro testimonios de víctimas que relatan las solicitudes y encuentros incómodos con el acusado, y que argumentan que incluso se dieron con menores de edad.

Según el informativo, Mosquera se aprovechaba de su cercanía con los miembros más importantes de esta colectividad para acosar a los jóvenes que lo veían como un modelo a seguir dentro del partido de Álvaro Uribe Vélez. El militante de 24 años y oriundo de Urabá, de acuerdo con El Espectador es considerado cercano a la casa política del exministro Fabio Valencia Cossio y su hijo, el hoy senador Santiago Valencia. Actualmente, el suspendido coordinador gozaba de un contrato como asesor del concejal Sebastián López Valencia, nada menos que vicepresidente del Cabildo en Medellín y considerado cercano a la casa Valencia.

El medio de Blu Radio conversó con algunas de las víctimas quienes denunciaron esos momentos y señalaron que existían rumores que ignoraron pero luego, tuvieron que vivir episodios de vulnerabilidad frente al líder juvenil.

“Eso no empezaba de una, sino que primero eran comentarios, indirectas, pero luego me cogió por la fuerza, que le diera un beso, me rogó que se lo diera, yo lo rechacé y por eso me retiraron del partido, por las influencias de él, varias personas me dejaron de hablar”, relató un mujer que no quiso revelar su nombre por temas de privacidad.

Otra de las personas que denuncio los hechos contó que todo empeoraba cuando habían eventos con alcohol pues Mosquera, aprovechando su rol e influencia en el partido, tocaba a algunos de los militantes que estaban en la reunión.

“Un día estábamos tomando unos tragos y él empezó a tocarme las piernas, la espalda. A todo me resistí con mis manos. Esto sucedía en contextos muy políticos con gente que tenía los ojos puestos en uno, como congresistas o concejales”, contó una joven a la Silla Vacía.

El portal, también señaló que pese a que las denuncias datarían incluso de 2018, el partido habría tardado hasta tres años en tomar medidas, teniendo en cuenta la coyuntura electoral de ese entonces. El caso habría llegado hasta la propia directora del partido, en cabeza Nubia Stella Martínez.

Ante la suspensión, Mosquera se declaró como un “perseguido” y dijo ser “anhelado por muchos”. En un video enviado a Noticias Uno, el joven señaló tener la frente en alto y reclamó que están enlodando su buen nombre dado que el Centro Democrático recién comenzó el proceso para sus consejos nacionales de juventudes.

“Yo me sorprendí mucho cuando me di cuenta, cuando me llaman el veedor del partido y me dice que hay una denuncia en contra mía, y me da nombres de las personas yo le dije veedor yo estuve hace 8 días con esas personas en Cartagena no entiendo porque dicen que supuestamente yo tuve un acoso contra ellos, si yo los acosaba por qué estuvieron conmigo en un evento en Cartagena y ojalá investigue la veeduría prontamente”, aseguró el acusado que agregó “Es totalmente falso, sobre todo porque no entiendo por qué lo dicen, si tienen pruebas de ellos, los invito a que procedan ante las instancias de la Fiscalía y hagan las respectivas denuncias”.





