‘Piscis’ Restrepo narró cómo la desnutrición de Luis Díaz estuvo a punto de alejarlo de la selección Colombia

Luis Fernando Díaz es uno de los futbolistas de los que más ha hablado la prensa deportiva la última semana. El guajiro de 24 años de edad maravilló al mundo con su gambeta, quiebre de cintura y goles con los que adornó la Copa América. Para la Conmebol, ‘Lucho’ fue el único colombiano merecedor de estar en el once ideal del certamen continental, en el que, además fue la revelación y el máximo artillero, junto con Lionel Messi, ambos con cuatro tantos.

Desde que le marcó el gol de chilena a Brasil, el pasado 23 de junio, el extremo derecho comenzó a aparecer en el radar de algunos clubes europeos. Pero fueron los tantos que le anotó a Perú y Argentina los que acabaron de desatar la “fiebre Luis Díaz”. Tanto es así que la prensa del ‘viejo continente’ habla de cuatro pretendientes, Inter de Milán, Roma, Brighton y Tottenham.

Lo cierto es que el reconocimiento que ha ganado el colombiano es producto de años de lucha, de dar a conocer su talento pese a la dificultad que implica hacerlo desde La Guajira, uno de esos departamentos mágicos del país, pero que desde siempre ha padecido el abandono estatal. Una de las problemáticas que aqueja a esta población, en especial en las comunidades wauu, es la desnutrición. Y Luis Díaz es una fiel representación de ella.

‘Lucho’ se dio a conocer en la Copa América de Pueblos Indígenas, en la que integró la selección Colombia, comandada por el DT Jhon Jairo Díaz y monitoreada por Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. Tan destacada fue su actuación que luego pasó a integrar al Barranquilla F.C., donde brilló a tal punto de ser convocado por Carlos ‘Piscis’ Restrepo para vestir la camiseta tricolor en la categoría sub-20.

‘Lucho’ hizo parte de la selección Colombia que participó en el Campeonato Sudamericano Sub 20 que se celebró en 2017 en Ecuador, pero estuvo cerca de no hacerlo, por su desnutrición. Así lo narró este 13 de julio el ´Piscis’, DT del equipo, en los micrófonos de Blu Radio.

“Estoy feliz porque me tocó una etapa de la vida de Luis que fue muy definitiva, no por el hecho de llamarlo a la selección, sino por la decisión que se tomó de él a nivel de la competición Suramericana en Ecuador. El concepto de la parte médica de la selección nos daba pie a sentir que Díaz no podía estar en el Sudamericano”.