“Es una experiencia distinta”: María Cecilia Botero habló de su participación en ‘Encanto’

El pasado 8 de julio se conoció el primer avance de la película animada de Disney inspirada en los paisajes colombianos y las historias detrás de los libros de escritor colombiano, Gabriel García Márquez. Encanto, cuenta la historia de los Madrigal, una familia que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica ubicada en un pueblo vibrante en medio de un lugar maravilloso conocido como un Encanto.

En entrevista para ‘Lo Sé Todo’, la actriz colombiana María Cecilia Botero reveló cómo se sintió al participar en esta mágica producción que encanta a todas las generaciones por igual y que ya esperan poder ver en las pantallas de los cines colombianos.

“Qué te puedo contar, que estoy más feliz porque es una experiencia distinta, nueva, y cuando uno ya está como en estas edades donde dice ‘yo ya he hecho de todo’ y de pronto cae algo así, uno dice ‘ah no, todo no, esto no lo había hecho”, confesó la actriz.

Adicionalmente, mencionó que ponerle la voz a un dibujo animado de una película de Disney es como sentir un sueño cumplido, es el trabajo de tantos años que se ve reflejado en la experiencia y en el llamado para hacer parte de un producto tan maravilloso.

“Lo que más me motivó a hacerlo fue precisamente el hecho que yo iba a estar sola en un estudio, porque yo grabé y todo desde la comodidad de mi casa mientras los directores desde Los Ángeles, vía zoom me dirigían y considero que fue el trabajo perfecto por el momento que vivimos”, señaló Botero a ‘Lo Sé Todo’.

De igual manera, María Cecilia Botero aprovechó para enviarle un mensaje a todos aquellos colombianos que creen que la película no parece colombiana.

“Yo creo que es súper colombiana, no sé por qué dicen que mexicana cuando realmente no tiene nada de mexicano. No podemos olvidarnos que finalmente hay una cosa latina que es común y es esa relación con los colores y la forma en la que los mezclamos, las flores, la vegetación, el entorno sigue siendo muy latino y eso le da ese toque”, puntualizó la actriz.

Cabe resaltar que, la mayoría de los actores que le dan voz a los personajes de la película son colombianos y se espera que sea de igual manera para las siguientes versiones en los diferentes idiomas.

“Me imagino que se hará la versión en Español y esperamos que nos llamen a los colombianos, ojalá así sea”.

En uno de los primeros adelantos que se conoció de la historia, en aquella oportunidad las imágenes estuvieron musicalizadas con el tema ‘Colombia, tierra querida’, interpretada por el cartagenero Juan Carlos Coronel. En este reciente trailer, la música estuvo a cargo del colombiano Carlos Vives, con una letra que dice: “¡Colombia! Qué encanto, qué encanto….”.

Por último, en entrevista con el programa de entretenimiento de Canal 1, la actriz colombiana mencionó llevaba varios meses sin salir de casa mientras no recibiera la vacuna, por lo que muy emocionada contó que ya recibió sus dos dosis de la vacuna contra el covid-19.

“Ya tengo mis dos dosis hace ratico y eso lo que indica es que ya saben cuántos años tengo”.

