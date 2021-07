¡Es oficial! Pautips confirmó el nombre de su novio

PauTips

Todas las especulaciones acerca del actual novio de la influencer colombiana Paula Galindo, más conocida como Pautips, son ciertas: está saliendo con el también creador de contenido de vida saludable Ronald Moscoso. Aunque esta relación viene desde hace meses, apenas hasta este 13 de julio la joven confirmó el nombre de su pareja.

Pautips realizó una dinámica en Instagram para que sus seguidores le pidieran una foto de un momento determinado y ella debía contar la historia detrás. En medio de esta, sus seguidores le pidieron fotos con otros creadores de contenido, su familia y, por supuesto, su novio. Algunos, incluso se atrevieron a preguntar por él con nombre propio y por primera vez, Paula no lo ocultó.

Si bien sus fanáticos quedaron felices por confirmar sus sospechas, no quedaron satisfechos del todo. Para ellos, el siguiente paso es que Pautips y Ronald empiecen a subir fotos juntos en sus redes sociales, pero la colombiana enseguida advirtió que todavía no lo harán.

“Él (Ronald) dice que aún no es oportuno subir fotos juntos. Eventualmente lo haré. Igualmente muchos de ustedes ya lo siguen han aprendido de él”, dijo Pautips.

Hasta el momento la influenciadora solo ha publicado fotos donde se ve la mano de Moscoso, pero nunca su cara.

Hay que recordar que desde finales del año pasado se viene hablando de la nueva relación a influenciadora. Luego, en enero, también a través de Instagram, ella reveló que sí tenía novio, pero dio una respuesta muy limitada.

¿Tienes novio?”, preguntó una seguidora.

“Es afirmativo y eso es todo lo que voy a decir”, dijo la influenciadora mientras sonreía.

Ante una declaración tan corta, pero tan polémica, sus seguidores la interrogaron más acerca del tema. Incluso, en uno de los mensajes que recibió Pautips la acusaron de no contar detalles de su relación para impulsar su imagen. Según varios usuarios de internet, todo haría parte de una controversial estrategia de marketing.

— “¿Por qué no nos quieres decir cómo se llama tu novio? Para ganar views y polémicas”

— “Eso no es cierto. Yo creo que mi relación pasada fue demasiado pública y al final para mí no fue una buena experiencia. Si en algún momento decido hacer pública mi relación es porque me voy a sentir segura de hacerlo, pero en este momento no estoy obligada a hacerlo”, dijo la creadora de contenido.

Pautips ya se había referido al tema a finales de enero, pero en esa oportunidad sus seguidores aseguraron que no fue tan amable al contestar. La influenciadora realizó un en vivo en sus redes sociales y cuando le preguntaron si estaba saliendo con alguien dijo que esa información no le interesaba a nadie.

“No cambia nada nuestra relación si yo tengo una pareja o no, eso no debería interesarles”, aseguró.

Luego, ante la insistencia de sus seguidores, Pautips solo dijo que estaba conociendo a alguien.

Desde ese entonces la influenciadora no dijo con quién está saliendo y se hizo más fuerte el rumor que señalaba a Ronald Moscoso como su nuevo novio, tal como se confirmó ahora. Las “pruebas” que habían acerca del tema eran las decenas de viajes que hacen juntos, de las que no suben fotos, pero se nota que están en los mismos lugares.

La razón por la que la pareja no quiere hablar del tema es que no desean hacer de la relación un asunto público. Pautips explicó que su noviazgo anterior, con el también creador de contenidos Felipe Zuluaga, se hizo muy conocida y cuando terminó las consecuencias fueron graves y más dolorosas.

