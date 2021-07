Por homicidio culposo, condenan al “cirujano de las Barbies”

En la imagen, Carlos Ramos Corena, el cirujano falso que fue condenado por homicidio culposo por la muerte de una odontóloga, quien falleció tras someterse a un procedimiento estético con él. Foto: Carlos Ramos Corena.

El Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín, condenó al falso cirujano plástico, Carlos Ramos Corena, apodado en su Instagram como “El cirujano de las Barbies”, y a su colaboradora, la médica Ana María Socarras Espitia, por homicidio culposo de la odontóloga Tatiana Andrea Posada Jiménez, a quien le realizaron una intervención quirúrgica en 2011 y quien falleció después del procedimiento, así lo conoció el diario El Espectador.

Según detalló la condena, la cirugía a la que se sometió la víctima incluía una mamoplastia de aumento, una liposucción e injertos de glúteos, procedimiento que de acuerdo con lo conocido por el mismo medio, inicialmente iba a ser realizado por Ramos Corena, sin embargo, quien terminó llevándolo a cabo fue la médica Socarras, sin que la paciente tuviera conocimiento de ello, por lo que también fueron acusados de estafa.

Además, de acuerdo con la condena conocida por El Espectador, la paciente no fue advertida sobre los riesgos de la cirugía, también se le violó el derecho de escoger libremente a un médico, y de igual manera, luego del procedimiento tampoco fue hospitalizada teniendo en cuenta los riesgos de la intervención.

Sobre el caso, en 2016, de hecho, el Comité Técnico Jurídico de la Fiscalía Seccional de Medellín señaló que Corena y Socarras, además de no hospitalizar a la víctima tampoco tomaron su presión e incluso indicaron que durante el procedimiento a la paciente le fue inyectada una sustancia de origen industrial.

“Según el dictamen dado por el forense Carlos Alfonso Forero Díaz, de la Universidad CES, en su análisis encontró mezcla de adheridos alinfáticos con contenidos de ácidos grasos, lo cual no se usa en la medicina ni en la cirugía plástica, pues su uso es de carácter industrial y no es permitido en la práctica médica. Lo que le ocasionó la muerte a mi hija no fue la cirugía, fue la aplicación de esta sustancia y la negligencia de este médico.”, dio a conocer en 2018 al Concejo de Medellín, la madre de la víctima, Luz Jiménez.

Por lo anterior, el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín condenó a Ramos Corena y a Socarras a 40 meses de prisión, una multa de 30 salarios mínimos, inhabilitación por 40 meses, y tampoco podrán ejercer como médicos durante 30 meses, así lo indicó la sentencia conocida por El Espectador.

“Por todo lo analizado, como los acusados CARLOS ALBERTO RAMOS CORENA Y ANA MARÍA SOCARRAS ESPITIA quienes tenían la posición de garantes, con sus omisiones e incumplimiento al deber objetivo de cuidado, incrementaron el riesgo jurídicamente desaprobado y este riesgo se concretó en el resultado típico, les es imputable dicho resultado causado en la humanidad de Tatiana Andrea Posada Jiménez, por lo que les es atribuible a título de autores del delito de homicidio culposo regulado en el artículo 109 del C. Penal.”, estableció la sentencia conocida por el medio.

Sin embargo, el mismo diario bogotano conoció en años pasados que este no era el único caso por el que Ramos Corena estaba siendo investigado, pues según supo el medio, la paciente Cristina Trejos también lo había denunciado en 2009 por haberle “mutilado la vagina” durante un procedimiento quirúrgico.

Incluso, el mismo medio reportó que en 2016, el exconcejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, había denunciado el caso de tres mujeres que también fallecieron y otras 10 que resultaron lesionadas, luego de realizarse procedimientos estéticos con Ramos Corena.

Ramos Correa calificaba de “inexactos” los cargos imputados por la Fiscalía

En 2018, luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara a Carlos Ramos Corena, y a la médica Ana María Socarras Espitia los cargos de homicidio y estafa por el caso de la odontóloga Tatiana Andrea Posada, Ramos Corena, en diálogo con la W Radio, aseguró que el no había sido el responsable de la muerte de Posada y señaló que las declaraciones entregadas por la entidad acusatoria “eran totalmente inexactas.”

“Se inventaron un cargo de una supuesta estafa que vamos a desvirtuar, con todas las pruebas que tenemos a mi favor, cuando se cumpla la audiencia de acusación.”, indicó en ese entonces Ramos Corena a la misma emisora.

En su entrevista con el mismo medio, Ramos incluso aseveró que las acusaciones que lo señalaban como responsable de la muerte de la odontóloga Posada, eran acciones suscitadas por el entonces concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra.

“Esta es una acción como promovida por hostigamiento que viene haciendo el concejal Bernardo Alejandro Guerra, desde hace más de 8 años en mi contra. Fue él mismo quien hizo que en Puerto Rico me privaran de la libertad 5 meses, lejos de mi familia, donde finalmente el Jurado Americano me encontró inocente de todo el caso que me fabricaron, montado por el concejal Guerra.”, señaló a la W Radio, Ramos Corena en 2018.

Hasta el momento, los abogados de Ramos Corena no han entregado una declaración oficial tras la condena. Por su parte, el exconcejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, publicó en su cuenta de Twitter un apartado de la sentencia del Juzgado 22 Penal del Circuito, reiterando la pena a la que fue condenado el cirujano falso.





