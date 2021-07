Patarroyo admite que su vacuna contra el covid-19 está en fase cero

Manuel Elkin Patarroyo, médico inmunólogo, trabaja hace 40 años en el desarrollo de una vacuna contra la malaria. Foto: Secretaría Distrital de Educación.

Este lunes el científico colombiano, Manuel Elkin Patarroyo, anunció que ya estaba en preparación la vacuna colombiana contra el covid-19 y agregó que en unos meses se seguiría desarrollando. Aunque ha dedicado su vida al estudio de los parásitos, como el que produce la malaria, y no a los virus o la epidemiología; Patarroyo afirma tener en sus manos la solución a la escasez de vacunas con un fármaco nacional.

Sin embargo, en entrevista con Blu Radio, el colombiano dijo que la ‘Colsarsprot’, como la llamó, se encuentra en fase cero, es decir, arrancando su etapa experimental. Patarroyo dijo que la fase uno, si se aprueba, se hará con un estudio de máximo 100 personas y la dos con 1.000. Por ahora, afirmó, se está adelantando la prueba en monos.

También especificó cómo desarrolla la vacuna que, por ahora, tiene un estudio de efectividad que se publicaría en una revista científica reconocida, según Patarroyo. “Averiguamos la estructura química de las moléculas que el virus usa para infectar. Lo que usamos son pedacitos, químicamente fabricados, y con eso vacunamos los miquitos y miramos si se produjeron anticuerpos”.

Según dijo al diario Criterio, él quería aplicarse la vacuna que está desarrollando con el Instituto de Inmunología que dirige, pero la terminación del fármaco se retrasó por la llegada de un reactivo de difícil acceso que tardará otros dos o tres meses en recibir.

El inmunólogo afirmó que, a diferencia de los demás científicos que han desarrollado vacunas en el mundo, el equipo de Patarroyo sí sabe cómo funciona el virus y cuáles son las proteínas que usa para atacar al organismo.

Al “sintetizar químicamente” esos compuestos, Patarroyo afirma que la vacuna sería efectiva en cualquier persona, independientemente de su país, así como de la cepa en la mute el virus del covid-19. Un trabajo que habrían desarrollado con la Universidad de Antioquia.

Se trata de una vacuna “química”, según dijo, que será entregada en seis u ocho meses, es decir en los primeros meses de 2022, y él, su familia y los miembros del instituto que participaron en la creación serán los primeros en vacunarse, porque confían en el producto.

Aunque Patarroyo fue criticado por hablar, de manera imprecisa, sobre el covid-19 debido a que es un campo diferente al que él ha dedicado sus 45 años de carrera; él sostiene que “son iguales” porque se trata de moléculas y proteínas.

Al inicio de la pandemia, Patarroyo dialogó con el presidente Iván Duque y fue cuestionado precisamente porque la pandemia de covid-19 no era su campo de estudio y, posteriormente, en una entrevista con la Revista Semana, contradijo numerosas posturas científicas que se habían tomado en el mundo para combatir la pandemia.

En su momento, a la revista, Patarroyo hizo afirmaciones que no tienen sustento en la evidencia o científico, afirmó por ejemplo, que las vacunas desarrolladas no servirían para otro; así como dijo que las actuales se estaban probando directamente en humanos para evitar daños en el cuerpo, pero no tenían capacidad de producir respuesta inmunitaria en el cuerpo.

El inmunólogo sostiene sus críticas al actual proceso de vacunación, aunque ya cuenta con las dos dosis de Pfizer a las que accedió por su edad, pero asegura que la inmunidad no durará para siempre.

Aún así, el inmunólogo anunció sin mayor sustento que está próximo a concluir el desarrollo de una vacuna colombiana que tendrá que esperar los estudios, pruebas y evaluaciones para que sea una realidad.

