Falleció Miriam Malpica, la bombera más antigua de Bogotá

La teniente Myriam Malpica fue una de las oficiales de bomberos que se destacó por su trabajo. FOTO: Prensa Bomberos

Este lunes 12 de julio, se conoció la muerte de la teniente Myriam Malpica, una de las mujeres más destacadas del Cuerpo Oficial de Bomberos con más de 46 años de experiencia, y quien actualmente se desempeñaba como jefe de la estación de Bomberos de Chapinero.

Al conocerse la noticia de su deceso la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó el fallecimiento de una mujer que fue pionera en el trabajo de los bomberos en la atención de emergencias en la ciudad.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Miryam Malpica, mujer extraordinaria, líder del cuerpo de bomberos de Chapinero que sirvió más de 43 años a nuestra ciudad. A toda su familia, amigos y compañeros @BomberosBogota nuestras condolencias y abrazo”, señaló la mandataria.

La historia de Myriam en la entidad empezó después de que su hermano le recomendó la convocatoria que se estaba realizando por parte de la Secretaría de Gobierno:

“Hace 43 años salió el anuncio en el periódico donde invitaban a las mujeres hacer parte del cuerpo oficial de los Bomberos de Bogotá, mi hermano llegó con el periódico a la casa yo no tenía idea de qué era eso, sin embargo, él me explicó y yo acepté, comencé a trabajar en la estación de Chapinero donde ahora me desempeño como comandante”, manifestó la teniente Miriam Malpica, en una entrevista a Caracol Radio el pasado 2 de abril de 2018.

Luego de ello, la Alcaldía recordó que la mujer “se caracterizó por su carácter imponente, con un trabajo intachable, gran ejemplo para los uniformados y siempre comprometida con la institución y el gremio bomberil”.

“Durante su profesión tuvo la oportunidad de conocer a su gran amor, con quien se casó y formó su familia, el Teniente Carlos Rodríguez Villamarín, hoy retirado de bomberos, con quien tuvo dos hijos”, agregó<b>.</b>

En Caracol Radio, Malpica también habló sobre cómo tuvo que enfrentar el machismo en su paso por la entidad que “hasta ese momento reservada única y exclusivamente para hombres, con quienes debía convivir a diario y laborar en igualdad de condiciones”.

Aún así, logró participar en la atención de grandes emergencias como la inundación de Patio Bonito, el incendio de la estación de servicio Mobil, en Puente Aranda. También en incendios forestales en La Conejera, las inundaciones en los barrios Santa Cecilia, Lisboa, y Bilbao en Suba, entre otros, “donde su gran prioridad fue garantizar el bienestar y la vida de los habitantes de la ciudad”.

En 2015 la Secretaría Distrital de la Mujer la reconoció con el premio “Toda una vida”, de igual forma, el Concejo de Bogotá le entregó en 2019 la Orden Civil al Mérito: “José Acevedo y Gómez en grado de Gran Cruz a la teniente del cuerpo de bomberos, Myriam Malpica Malpica”.

Un incendio despertó a los vecinos de Santa Lucía

Sobre las primeras horas de la madrugada del pasado miércoles 1 de julio, las alarmas del barrio Santa Lucía, en la localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, despertaron a los habitantes en medio de una gran humareda y tras una explosión.

El humo y el olor les dejó entender que se trataba de un incendio que provocó una fuerte explosión minutos después y terminó por despertar a todos los habitantes quienes, asustados, salieron a las calles temiendo que las llamas alcanzaran sus viviendas.

La conflagración inició al interior de una fábrica de colchones que funcionaba en una vivienda y en la se albergaban, tanto los productos, como químicos y otros insumos, según afirmó una de las habitantes al Ojo de la noche del noticiero televisivo.

Los habitantes sabían que en esa casa funcionaba la fábrica, pero no tienen conocimiento de cómo pudo iniciar el fuego. Al darse cuenta de la situación, activaron las alarmas y llamaron a emergencias para alertar del incendio.

El hecho sucedió en la carrera 23 con calle 44 sur, hasta donde llegaron los bomberos de las estaciones de Restrepo, Kennedy y Central, junto a un equipo técnico de rescate y un total de 22 miembros de contención de emergencias y unas cuatro máquinas carro tanques para detener las llamas.

Según notificó Bomberos de Bogotá, el incendio pudo ser controlado horas después, aunque fue necesario eliminar puntos calientes hasta bien entrada la mañana y, como es parte del protocolo, la evaluación del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo para determinar las posibles fallas estructurales, la afectación a las demás viviendas y dar las recomendaciones pertinentes.

Asimismo, aseguró que no se presentaron personas lesionadas, debido a que, por fortuna, la fábrica estaba desocupada a esa hora del día.

