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Emiliana Arango superó a Venus Williams en Cincinnati y envió mensaje a Colombia: “Hoy más que nunca”

La tenista antioqueña resolvió el debut en el WTA 1000 con un doble 6-2 en 66 minutos, y mostró su preocupación por la emergencia del 10 de agosto difundiendo canales de ayuda para las zonas afectadas por el terremoto

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La colombiana Emiliana Arango derrotó a Venus Williams por 6-2 y 6-2 en la primera ronda del WTA 1000 de Cincinnati, firmando una de las victorias más resonantes de su carrera al imponerse a una ex número uno del mundo en 66 minutos.

Arango, ubicada en el puesto 95 del ranking WTA, llegó al cuadro principal tras superar la fase de clasificación ante la rusa Aliaksandra Sasnovich y la argentina Nadia Podoroska. Por su parte, la estadounidense, invitada por la organización y situada en el lugar 615, venía de una temporada sin victorias en individuales.

El triunfo tuvo una diferencia estadística amplia. Arango ganó el 71% de los puntos con su primer servicio, concretó cuatro quiebres, dos en cada parcial, y salvó la única oportunidad de quiebre que concedió durante el partido.

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Emiliana Arango firmó una de las victorias más resonantes de su carrera al vencer a una ex número uno del mundo en 66 minutos - crédito Aaron Doster/Imagn Images
Emiliana Arango firmó una de las victorias más resonantes de su carrera al vencer a una ex número uno del mundo en 66 minutos - crédito Aaron Doster/Imagn Images

La colombiana no cedió su saque en todo el encuentro y sumó 60 puntos. También registró dos aces y una doble falta en un partido en el que mantuvo la iniciativa sin necesidad de un volumen alto de tiros ganadores.

Esa superioridad se sostuvo en la regularidad. Arango conectó ocho tiros ganadores, pero encontró la diferencia en la paciencia y en la gestión de los intercambios frente a una rival que acumuló 20 tiros ganadores y 40 errores no forzados. Prueba de ello es que la antioqueña cometió solo nueve errores no forzados.

Williams, de 46 años, no logró imponer su servicio ante una rival 21 años menor y sufrió otra derrota en una campaña de regreso a las canchas que le ha resultado adversa en los torneos individuales. La estadounidense había perdido también en sus estrenos recientes en Washington y Toronto.

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Venus Williams, invitada por la organización y ubicada en el puesto 615, sumó otra derrota en su regreso a los torneos individuales tras caer también en Washington y Toronto - crédito Aaron Doster/Imagn Images
Venus Williams, invitada por la organización y ubicada en el puesto 615, sumó otra derrota en su regreso a los torneos individuales tras caer también en Washington y Toronto - crédito Aaron Doster/Imagn Images

La victoria tiene un valor adicional para el tenis colombiano, pues Arango se convirtió en la segunda jugadora de su país en derrotar a una ex líder del ranking mundial de la WTA. La primera había sido Camila Osorio, que venció a Naomi Osaka en la primera ronda del Indian Wells de 2025.

Arango enfrentará ahora a Iga Swiatek, actual número cinco del mundo y reciente ganadora del WTA 1000 de Canadá. El partido está programado para el domingo 16 de agosto, con horario aún por definir. La polaca ya tiene un antecedente favorable ante la colombiana, ganando el único cruce entre ambas en el US Open 2025.

El mensaje de Emiliana Arango

Tras su triunfo en Cincinnati, Emiliana Arango expresó su apoyo a Colombia por el terremoto del 10 de agosto - crédito @emiarango/Instagram
Tras su triunfo en Cincinnati, Emiliana Arango expresó su apoyo a Colombia por el terremoto del 10 de agosto - crédito @emiarango/Instagram

Horas después de su victoria, la tenista compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que daba cuenta de su alegría por el triunfo ante Venus Williams, pero también de su preocupación por el panorama que atraviesa Colombia luego del terremoto del pasado 10 de agosto.

“Cincy, un comienzo especial. Primer partido, primera victoria y la oportunidad de compartir la pista con una leyenda como Venus Williams. Lista para lo que viene. Hoy más que nunca, con el corazón en Colombia”, escribió.

Cabe señalar que durante la semana, Arango aprovechó sus redes sociales para colaborar difundiendo información relacionada con las organizaciones que están recogiendo donativos y gestionando la ayuda para los departamentos afectados por el terremoto de magnitud de 7,4 que, a la fecha, deja un saludo de 294 muertos, 3.935 heridos, y 320 desparecidos.

La tenista difundió canales de ayuda para los afectados por el terremoto en sus redes sociales - crédito @emiarango/Instagram
La tenista difundió canales de ayuda para los afectados por el terremoto en sus redes sociales - crédito @emiarango/Instagram

“Hay muchas familias en Colombia que hoy están atravesando un momento muy difícil y necesitan de todos nosotros. Sé que a veces queremos ayudar y no sabemos cómo o dónde hacerlo, por eso quise reunir en este post algunos canales y formas en las que podemos aportar. No importa si es con una donación, con elementos esenciales o simplemente compartiendo información para que llegue a más personas. Cada ayuda suma y, cuando nos unimos, podemos hacer una diferencia enorme”, expresó la tenista en su publicación, donde se pueden encontrar números de las organizaciones encargadas de dicha labor.

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