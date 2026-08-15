Falleció la actriz y creadora de contenido Yamile Humar a los 86 años

La actriz falleció el 15 de agosto de 2026 - crédito yamilehumar/Instagram

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A través de un sentido mensaje en sus redes sociales, la actriz Catalina Aristizábal informó el sábado 15 de agosto sobre el fallecimiento de su madre, la reconocida actriz, escritora y directora de 86 años Yamile Humar, hermana del también actor, presentador, libretista y director, Alí Humar –que falleció el 29 de junio de 2021–

“Mamá, hoy te dejo ir con todo mi amor. Que vueles alto, libre y en paz. Gracias por tu vida, por tu amor, por tanto. Ahora habitas en mí de otra manera. Buen viaje, linda”, escribió Aristizábal en una historia.

La muerte de la actriz y escritora concluyó una etapa en la historia del entretenimiento nacional. Siendo hermana de una de las figuras más influyentes del cine y la televisión nacional, Yamile Humar inició su trayectoria en la década de 1960, con un papel destacado en el largometraje Chambú junto a los actores Arturo Urrea y Lyda Zamora.

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Este fue el mensaje de despedida que le dedicó la actriz Catalina Aristizábal a su madre, la también actriz Yamile Humar - crédito yamilehumar/Instagram - catalinaaristizabalh/Instagram

Un año después encabezó el elenco de Isla de ensueño, la primera película a color producida en territorio colombiano, y en 1965 protagonizó El cráter de José Ángel Carbonell.

Luego dio un paso a la televisión, cuando se integró a la serie Diario de una enfermera, basada en la novela homónima de la escritora española Corín Tellado.

Su presencia también se consolidó en seriados como El alférez real, El caballero de Rauzán y Recordarás mi nombre. La década siguiente la encontró en producciones como la miniserie Rasputín, la telenovela Pero sigo siendo el rey y la serie Los ejecutivos, todas parte de la programación de Caracol Televisión.

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A pesar de que el reconocimiento de su legado disminuyó entre las generaciones más jóvenes, Yamile Humar mantuvo un lugar relevante en medios como la radio y, en los últimos años, en las redes sociales. Tras su retiro de la actuación, incursionó en la literatura y presentó programas radiales sobre belleza y salud.

La actriz, madre de Catalina Aristizábal, era muy activa en sus redes sociales - crédito yamilehumar/Instagram

Ya en el mundo digital se convirtió en toda una figura por sus ocurrentes comentarios sobre el estilo, la belleza, la vejez, la vida en familia, los “achaques” y sus experiencias cotidianas con su hija y, en especial, con su nieto Mateo, o Theo, cantante con el nombre artístico de Mossaico, con quien sostuvo una relación muy estrecha en los últimos años de su vida.

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La actividad de Yamile Humar en redes sociales

Con más de 153 mil seguidores, la veterana actriz se destacó en sus últimos años de vida por su frecuente actividad en las redes sociales, en donde mostraba la vida de la tercera edad bajo la consigna de que “caminar después de los 80 es como reírse con una costilla roya”.

Sus últimas publicaciones fueron en abril de 2026, con videos sobre su familia —especialmente su nieto— y algunos mensajes con los que, a juzgar por sus palabras, estaría haciendo un recuento de su vida.

Esta fue la última publicación de Yamile Humar en sus redes sociales - crédito yamilehumar/Instagram

En su último video, publicado el 26 de abril del año en curso, apareció bailando con el joven cantante, al son de estas palabras:

“Simplemente orgullosa de haber visto crecer a mis nietos con sus sueños y su creatividad. 🤎 Y este es uno de los lugares más bellos si estás buscando diseñar tu casa, tu hogar, con acabados de lujo y mucho estilo".

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En otro clip, subido días antes, la artista estaba reunida con su familia, y escribió: “Aquí estoy, confesando mis pecados nunca confesados… He amado mucho, he llorado lo necesario, he sobrevivido a lo innecesario y he aprendido que la elegancia más fina de la vida es reírse de una misma".

Sus fotos y videos sobre su nieto fueron muy recurrentes: “Abrazando a mi nieto, el tiempo se dobla. Por un segundo, no sé si estoy aquí o en otra época…como en un rincón de París donde todo se queda suspendido en el tiempo!!!“.