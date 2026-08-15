Expresidente Petro pidió ayuda para encontrar a joven Catalina Ortíz, desaparecida por el terremoto en Cali: “Busquémosla”

El mandatario pidió ayuda a las autoridades y la ciudadanía que colabora como voluntaria en medio de las labores de búsqueda y rescate en Cali - créditos Presidencia de la República / Andrea Puentes | @petrogustavo/X | Raúl Arboleda / AFP

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En medio de las labores de búsqueda que se adelantan en Cali (Valle del Cauca), una de las ciudades más afectadas en Colombia por el terremoto de 7,4 que se reportó la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, el expresidente Gustavo Petro hizo una petición por medio de su cuenta de X la mañana del sábado 15 de agosto.

Petro afirmó que el cuerpo de una joven aún permanece atrapado en el edificio Vanessa, situado en el barrio Los Cámbulos, donde ya se han recuperado varias víctimas mortales que dejó la catástrofe, y cuyo saldo va en 285 personas fallecidas, 3.975 heridos, 379 personas desaparecidas y 354 que fueron rescatadas, según cifras oficiales que brindó la Unidad Nacional para la Gestión y el Riesgo de Desastres (Ungrd).

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“Catalina Ortiz es una militante progresista y esta desaparecida en un edificio de Cali cuya dirección esta abajo. El hecho ocurrió en el momento del terremoto”, inicia la publicación del exmandatario.

Petro compartió el volante de búsqueda de Catalina Ortíz desde su cuenta de X la mañana del sábado 15 de agosto de 2026 - crédito @petrogustavo/X

Adicional a lo anterio, Petro compartió el volante de búsqueda que se ha replicado por medio de las redes sociales, y que detalla:

“¡DESAPARECIDA! EN EL TERREMOTO DE CALI

CATALINA ORTIZ SE ENCUENTRA DESAPARECIDA TRAS EL TERREMOTO OCURRIDO EN CALI

HOY 10 DE AGOSTO DEL 2026

¡AYÚDANOS A ENCONTRARLA!

LUGAR: EDIFICIO VANESSA CRA 44 # 9 - 35 LOS CÁMBULOS"

Al final, el mensaje de Petro recalcó su deseo y el de su circulo más cercano, y concluyó: “Busquémosla”.

El caso se conoció mientras que las autoridades de Cali mantienen activas las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto, con la participación de 750 rescatistas especializados, según el último informe del Puesto de Mando Unificado (PMU).

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El operativo continuará hasta el sábado 16 de agosto a las 8:00 a.m., momento en que se revisará la necesidad de extenderlo, pero luego de dicha hora en algunos puntos las acciones no cesan en pro de dar con los cuerpos que aún no aparecen.

De acuerdo con datos oficiales, en Cali 88 personas han sido rescatadas, mientras que 115 permanecen desaparecidas según registros de la Cruz Roja. El número de fallecidos asciende a 104.

Catalina Ortíz se encontraba en el Edificio Vanessa, ubicado en el barrio Los Cámbulos, en Cali, cuando se produjo el sismo de 7,4 - crédito @petrogustavo/X

El impacto en las infraestructuras es considerable, con 46 edificaciones colapsadas por completo y 35 con colapso parcial. Además, se reportan 1.408 construcciones con daños estructurales y 457 órdenes de evacuación, dentro de un total de 812 edificaciones verificadas hasta el momento.

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Las autoridades continúan coordinando la respuesta desde el PMU y en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de proteger la vida de los habitantes de Cali.

Recuperaron cuerpos de tres venezolanos que fallecieron bajo los escombros del edificio Vanessa tras el terremoto en Cali

Los cuerpos de José Juan Vivas Santiago, de 16 años, y sus abuelos, Juan de Dios Vivas y Yelitza González, fueron encontrados sin vida bajo los escombros del edificio Vanessa en Cali, mismo lugar de residencia de Catalina Ortíz.

De acuerdo con información de El Pitazo, los equipos de rescate localizaron a los tres venezolanos, oriundos del estado Barinas, luego de más de 72 horas de búsqueda.

El periodista venezolano Juan Mogollón confirmó el hallazgo de los tres cuerpos de sus compatriotas en Cali - crédito @JuanMogollonC/X

La familia había quedado atrapada durante el colapso del edificio residencial, y los rescatistas trabajaron desde el lunes en la remoción de escombros hasta que, la tarde del jueves 13 de agosto, lograron extraer los cuerpos.

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El padre de José Juan, quien viajó desde Florida, Estados Unidos, junto a la madre del joven, reconoció los restos tras llegar a Cali al conocer la noticia.

Vivas Santiago vivía en Florida con sus padres y desde finales de 2025 se había trasladado a Cali para prepararse como beisbolista en una academia local. Su sueño era firmar con un equipo de las Grandes Ligas de los Estados Unidos, mientras que sus abuelos lo acompañaban y cuidaban durante su estadía en Colombia.

Ambos adultos mayores estaban jubilados; él había sido comerciante y ella docente de educación especial, según relataron sus allegados al mismo medio de comunicación, al que le contaron que la familia era muy unida. Yelitza era recordada como una mujer afectuosa y profundamente creyente, mientras que Juan de Dios destacaba por su inteligencia y serenidad ante las dificultades.

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El joven venezolano de 16 años soñaba en convertirse en beisbolista profesional - crédito @indervalle/IG

Durante las operaciones de rescate, los familiares hallaron pertenencias personales entre los restos, como un bate de béisbol y una biblia. En las primeras horas después del terremoto, el teléfono de José Juan seguía activo y su ubicación lo situaba dentro del edificio Vanessa.

Bomberos y mineros trabajaron en la apertura de túneles para llegar hasta donde se encontraban los cuerpos, confirmando su fallecimiento al localizarlos. Ahora la familia espera completar los trámites legales para el retiro de los restos y su repatriación a Venezuela.