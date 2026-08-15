Falcao confirmó que se radicará en Panamá, y aún no confirma su futuro deportivo: “Es una decisión de vida”

El exdelantero de Millonarios argumentó también el vínculo que existe con el San Francisco FC de Panamá-crédito @espn_cam/Instagram

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El 14 de agosto de 2026, Radamel Falcao García confirmó que vivirá en Panamá, aunque todavía no tomó una decisión sobre su futuro en el fútbol y admitió que ordenar su vida familiar “no es fácil”. El delantero colombiano quedó sin equipo tras no continuar en Millonarios.

Además confirmó que ayudará con donaciones a las víctimas y damnificados por el terremoto de 7,4 grados que vivió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026, y explicó que su presencia en Panamá se debe a que es uno de los invitados de honor al partido entre San Francisco FC e CA Independiente La Chorrera, en el estadio Agustín Muquita Sánchez y en la cual estarán figuras como el exvolante Fredy Guarín y el exdefensor Román Torres.

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El encuentro se jugará en el estadio Agustín Muquita Sánchez y tendrá un objetivo específico: toda la recaudación de la taquilla será destinada a las familias afectadas por el terremoto en Colombia. La exhibición se suma a otras expresiones de apoyo surgidas desde el deporte tras la emergencia.

Falcao confirmó que el motivo por el cual se radicó en Panamá pasó por lo familiar-crédito Falcao/Instagram

En una invitación a un partido en Panamá, explicó el cambio de residencia en charla con la filial de ESPN Centroamérica, tras disputar un partido:

“Es una decisión de vida, una decisión familiar de venir, residir acá en Panamá, llevamos poco tiempo realmente, pero ya organizando desde hace varios meses y acostumbrándonos, la verdad muy agradecido con el cariño recibido acá en este país y aprovechando también para ver un poco de fútbol, hoy también el equipo de San Francisco que va a donar toda la taquilla para los damnificados en Colombia y nos invitaron, extendieron la invitación, tanto a Freddy Guarín como a mí, para que los acompañáramos en la noche de hoy”

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Falcao también se refirió a los rumores que lo vinculan con el San Francisco FC de la liga panameña.

“Estamos en una decisión familiar de venir acá, instalarnos en Panamá y en lo futbolístico tampoco he pensado mucho realmente, vino el Mundial, me tomé vacaciones, descansar con la familia y ahora ya un poco más asentados pensaré más tranquilamente. No, no hay apuro, tranquilamente, estoy en la etapa donde me quiero tomar con tranquilidad y dándoles el tiempo necesario a las decisiones que se vayan a tomar”.

San Francisco FC desmintió que estuviera interesado en Falcao

San Francisco de Panamá desmintió cualquier negociación con Falcao García y explicó que su presencia en ese país es por razones personales - crédito San Francisco FC

El 30 de julio de 2026, San Francisco FC negó que Radamel Falcao llegue al club panameño y aseguró que no existe contrato, acuerdo formal ni planes para incorporarlo, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del delantero de 40 años tras su salida de Millonarios y mientras aparece, de manera extraoficial, como posible asistente técnico de la selección Colombia.

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La noticia fue desmentida por el club panameño, y el rumor se produjo cuando el atacante hasta el momento continúa sin equipo, y viene de un semestre con poca continuidad: jugó 11 partidos y marcó un gol con Millonarios en 2026, condicionado por lesiones que lo dejaron fuera en varios tramos del primer semestre.

El anuncio de San Francisco FC respondió a versiones que circularon en las últimas semanas sobre una supuesta llegada del delantero a la primera división panameña. La especulación creció después de que el futbolista fuera visto en conversaciones con directivos del club y de que su familia se encontrara en el país centroamericano.

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La institución pidió a la opinión pública y a los medios “respetar la privacidad” de Falcao y su familia. También sostuvo que, si en el futuro se concreta alguna alianza o vínculo formal, lo comunicará a través de sus canales oficiales.

La presencia del atacante en Panamá también coincidió con su participación como invitado de Espn para comentar los partidos de la selección Colombia en el Mundial 2026. En ese viaje estuvo acompañado por el preparador y rehabilitador Luis Fernando Lastra.