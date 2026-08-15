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Hija de De la Espriella se sumó a la recolección de ayuda humanitaria para las personas afectadas por el terremoto: “Cadena de solidaridad”

Lucía, hija del presidente, está contribuyendo con el movimiento Tigresas Moviéndose con Corazón, que es liderado por la primera dama, Ana Lucía Pineda

Lucía y sus amigos están recibiendo ayuda humanitaria en un centro de acopio - crédito @DELAESPRIELLAE/X

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El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer que, al igual que muchos ciudadanos, su hija Lucía se solidarizó con las personas afectadas por el terremoto de 7,4 de magnitud que sacudió al Chocó el 10 de agosto de 2026 y que impactó también a otros 14 departamentos del país.

El primer mandatario publicó un video en su segunda cuenta de X oficial De la Espriella Style, en el que se ve a su hija y a varios amigos de ella ejerciendo como voluntarios en un centro de acopio de ayuda humanitaria.

Ese punto de recolección de elementos esenciales está ligado a la iniciativa Colombia un Solo Corazón, coordinada por el movimiento Tigresas Moviéndose con Corazón, que es liderado por la primera dama, Ana Lucía Pineda.

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Mi hija Lucía y sus amigos también se han unido a esta gran cadena de solidaridad, organizando ayudas para las familias que más lo necesitan en este momento ¡Gracias, amore, y gracias a cada joven que está poniendo su corazón al servicio de los demás!”, escribió el jefe de Estado en la red social.

La hija del presidente Abelardo de la Espriella está contribuyendo como voluntaria en las acciones solidarias lideradas por su mamá, Ana Lucía Pineda, en favor de las personas afectadas por el terremoto en Colombia - crédito @DELAESPRIELLAE/X
La hija del presidente Abelardo de la Espriella está contribuyendo como voluntaria en las acciones solidarias lideradas por su mamá, Ana Lucía Pineda, en favor de las personas afectadas por el terremoto en Colombia - crédito @DELAESPRIELLAE/X

El movimiento impulsado por la esposa del presidente logró establecer varios puntos de acopio en los que la ciudadanía puede allegar todo tipo de elementos de primera necesidad que se requieren en las ciudades y municipios del país que presentan mayores desafíos de carácter humanitario.

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“Seguimos sumando esfuerzos. Gracias a la solidaridad de tantos colombianos, hoy abrimos nuevos puntos de acopio para seguir recolectando ayudas humanitarias para las familias afectadas por el sismo en Chocó, Pereira, Manizales y Cali. Cada donación cuenta. Ropa, alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo y todo lo que pueda aliviar la emergencia es bienvenido”, detalló Pineda en una publicación en su cuenta de Instagram.

Los puntos que fueron adecuados para la recepción de ayuda humanitaria está en Pereira, Risaralda; El Copey, Cesar; Chía, Cundinamarca; Quibdó, Chocó; Cáqueza, Cundinamarca; Sincelejo, Sucre; Acacías, Meta; Florencia, Caquetá; Granada, Meta; Pacho, Cundinamarca; Mocoa, Putumayo; Bosconia, Cesar; San Diego, Cesar; Pasto, Nariño; Ibagué, Tolima; Cali y Yumbo, Valle del Cauca; y Bogotá.

Ana Lucía Pineda compartió las direcciones de los puntos de acopio en donde se está recibiendo ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto - crédito @analu_pineda/IG
Ana Lucía Pineda compartió las direcciones de los puntos de acopio en donde se está recibiendo ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto - crédito @analu_pineda/IG

Emergencia económica: la medida que adoptará el Gobierno

Mientras la familia del primer mandatario avanza en la recolección de ayuda humanitaria para las personas afectadas por el sismo, el Gobierno nacional está tomando medidas para hacer frente a la emergencia y poder apuntarle a la reconstrucción de las zonas en donde las edificaciones colapsaron.

En una rueda de prensa, el presidente Abelardo de la Espriella informó que declarará emergencia económica para poder tener las herramientas que le permitan a la administración responder a las necesidades de las víctimas.

De acuerdo con el jefe de Estado, se debe recurrir a ese mecanismo debido a la magnitud del impacto que tuvo el terremoto en el territorio y porque el país se encuentra en una crisis fiscal que le impide responder adecuadamente a la situación.

Desde el Palacio de San Carlos, el presidente anunció la declaratoria de emergencia económica para hacer frente a la devastación causada por un reciente terremoto - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución para poder enfrentar esta crisis como corresponde (...). Esta crisis que ha generado esta tragedia o este fenómeno natural tiene un impacto absolutamente terrible para nuestro país y nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal: la más compleja de toda la historia republicana de nuestro país”, precisó el mandatario ante los medios de comunicación.

Según detalló, ahora se tiene el más alto nivel de endeudamiento. Además, hay una “estrechez total” de los recursos de tesorería y el presupuesto público está “absolutamente desfinanciado”. En ese sentido, el Gobierno también contemplará la implementación de medidas de reactivación económica que sirvan para estimular la inversión y generar empleos en las zonas afectadas por el sismo.

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