El profesor Salomón predice el futuro de James Rodríguez: “Vendrá otro hijo, la mamá no se conoce pero va a ser de carne y hueso”

James Rodríguez tiene contrato con Everton hasta junio de 2022. REUTERS/Clive Brunskill

James Rodríguez, uno de los mejores futbolistas colombianos de la historia, cumplió 30 años este 12 de julio y, desde las primeras horas del día, no ha dejado de recibir felicitaciones. Everton dedicó algunas publicaciones en sus redes sociales al colombiano, de la misma manera en que lo hicieron exclubes como el Porto, donde debutó en ‘el viejo continente’.

Los mensajes de apoyo, sin embargo, no fueron los únicos que James recibió. El talentoso volante creativo también recibió recados de los astros y el tarot, canalizados por el profesor Salomón, el mismo que en las mañanas, durante años, dio a conocer sus predicciones a los colombianos en televisión.

El Profesor Salomón predijo que James reflexionará y cambiará algunas actitudes. Foto: Colprensa

En Blu Radio, el profesor Salomón conversó acerca de lo que las cartas develaban de James, y tiene relación con lo vivido por la estrella del Everton, cuyas últimas semanas no han sido las mejores. Además de ser desconvocado de la selección Colombia que jugó la Copa América, recibió críticas de exfutbolistas y periodistas deportivos por declaraciones en las que catalogó como falta de respeto que Reinaldo Rueda no lo haya tenido en cuenta para afrontar el certamen. El astrólogo y tarotista además afirmó que el ’10′ tendrá otro hijo. A continuación, sus predicciones.

Tomará conciencia

El profesor Salomón manifestó que en esta etapa de su vida James Rodríguez reflexionará y cambiará algunas actitudes que quizá no le han permitido brillar como antes. Y quizá tenga razón, la llegada de Rafa Benítez como DT del Everton, más que un obstáculo puede ser una revancha que le da la vida de demostrar su calidad futbolística y humana.

“Empezará a tomar conciencia de lo que debe hacer para su vida y tomará mejores decisiones con resultados positivos”, sostuvo Salomón en Blu, y agregó que, en dicho proceso serán claves dos personas, tal vez sus dos hijos Samuel y Salomé.

Salomón también aseguró que las cartas predicen que James regresará al combinado tricolor con el que fue goleador de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Su convocatoria será “importante y comentada”, aseguró.

James tendría un tercer hijo

James Rodríguez tiene dos hijos, una esa Salomé, quien recién cumplió ocho años de edad, cuya madre es Daniela Ospina, la hermana del guardameta de la selección Colombia; el otro es Samuel, que en octubre cumplirá dos años y nació luego de un procedimiento de gestación subrogada, también conocido como vientre de alquiler. Según el profesor Salomón, James tendrá un descendiente más.

“Hay algo importante, sorprendente; James no se cuida y vendrá otro hijo, serán tres porque le falta uno; el tercero y definitivo. Será en estos dos años siguientes (...). La mamá no se conoce pero va a ser de carne y hueso”, predijo.

Pese a la expectativa de los fanáticos de James, el profesor Salomón no indicó si la madre de su futuro hijo será Shannon de Lima. De la modelo venezolana se ha especulado que ya no es pareja del futbolista, porque no ha figurado en las fotografías más recientes del futbolista en momentos importantes para su familia: el cumpleaños de Salomé y el bautizo de Samuel.

Shannon tampoco felicitó a Juana Valentina, la hermana de futbolista, quien dio a conocer el pasado 10 de julio que está embarazada. “Con amor les compartimos la felicidad más grande de nuestras vidas. Hoy Dios nos regala la bendición de ver crecer a nuestra familia. Somos 4 acá, Dios, nosotros y nuestro gran amor”, publicó en Instagram.

