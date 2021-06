Así celebró James Rodríguez el bautizo de su hijo Samuel

Si hay un futbolista colombiano que desde hace varios días ha dado de qué hablar, ese es James Rodríguez. La desconvocatoria de la selección en los partidos por las eliminatorias, el no llamado para disputar la Copa América, las fotos compartidas junto a Maluma, que observara el partido frente a Perú con Falcao y los mensajes argumentando faltas de respeto en su contra son temas que han ocupado las páginas de la prensa nacional.

Pues bien, este 14 de junio, el talentoso volante creativo vuelve a ser foco de atención. En sus redes sociales, James compartió un par de fotografías en el que se le celebrando el bautizo de su hijo Samuel. En una de ellas, se le ve solo junto al pequeño, que tiene poco más de un año y medio de nacido; en el otro retrato, posa también al lado de Salomé, quien el pasado 29 de mayo cumplió ocho años y cuya madre es Daniela Ospina.

En las historias compartidas por James se aprecia que los padrinos de bautizo del pequeño fueron su hermana Juana Valentina, quien compartió una foto en la iglesia, y Andrés Rubio, el tío de futbolista.

Las publicaciones de James sociales en sus redes fueron comentadas por cientos de seguidores, algunos de ellos que apoyan al colombiano tras las polémicas, y otros, que cuestionan el bautizo de ‘Samu’ en medio de una coyuntura importante para la selección: la Copa América.

En Twitter, usuarios como Humberto Rodríguez manifestaron: “Que indiferencia la tuya con la selección. Es una lastima. Me siento defraudado. Subes como palmera, ojala no estés cayendo como coco”.

También hubo cibernautas como Juan Nicolás Nogales, quien defendió al máximo goleador de la Copa Mundial de Fútbol 2014 argumentando que tiene derecho de compartir con su familia, a la que a veces no puede ver tanto como quisiera.

“Él solo comparte en familia, ustedes que creen que para él es fácil verlos por el televisor o no poder estar con ellos. Pero también James debe ser maduro y aceptar la realidad, que no estaba bien y lo más posible es que se volviera a lesionar, todavía tiene mucho futuro por delante”, trinó.

El bautizo de Samuel se desarrolló dos día después de que el colombiano diera nuevas declaraciones sobre su desconvocatoria a la selección, que no estuvieron a salvo de polémicas.

El pasado 12 de junio, en una transmisión en vivo en Instagram junto con Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, con quienes compartió en la selección Colombia, James Rodríguez cuestionó que Reinaldo Rueda lo hubiera dejado por fuera para disputar la Copa América.

“Dejo en claro que estaba para jugar la Copa América. Fue una decisión del cuerpo técnico: la respeto, pero yo no la comparto, porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que él me diga ‘Yo no cuento contigo porque no me gustas como jugador’. Si eso es así, cierro el duelo y me voy”,