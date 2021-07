Tres décadas de éxitos: los logros en la vida del colombiano James Rodríguez, que hoy cumple 30 años.

Foto: Gerry Penny (EFE)

James Rodríguez se encuentra celebrando su cumpleaños número 30. El mediocampista del Everton nació el 12 de julio de 1991 en Cúcuta. A pasado por grandes equipos como el Bayer Munich, el Real Madrid, el Porto, entre otros.

Con apenas 30 años, James ya tiene dos Champions League, entre otros grandes torneos ganados como la Copa Mundial de Clubes, con la escuadra alemana. Estos sueños comenzaron cuando el cucuteño apenas debutaba en Envigado, en el fútbol profesional colombiano, en 2006. Con el equipo colombiano james llegó a ganar la Categoría Primera B en 2007.

James solo jugó dos años en el fútbol local, pues en 2008 fue fichado por el Banfield, de Argentina, donde estuvo dos temporadas, entre los años 2008 y 2010, aquí jugó en 511 partidos y anotó cinco goles y 5 asistencias.

El Banfield acarició la gloria de su primer título en la máxima categoría del Fútbol de Argentina el 13 de diciembre de 2009. El ‘taladro’, comandado por Julio César Falcioni, celebró en el mítico césped de La Bombonera, poniéndole el moño a una campaña de ensueño en la que fue protagonista un talentoso futbolista colombiano lleno de picardía y talento en su botín izquierdo: James Rodríguez.

Luego, fue transferido al Porto, de Portugal, donde estuvo portando la camiseta durante tres temporadas hasta el 2013. Jugó un total de 108 partidos, realizó 32 tantos y 41 asistencias. Con este equipo, James llegó a celebrar el Trofeo Bravo en el año 2011 y además de ello, ganó el trofeo a “Jugador Revelación del Año” debido a que marcó 17 goles en 28 partidos, con solo 20 años de edad.

Mientras estuvo el cafetero en el equipo portugués, este club se llevó los trofeos de la Primeira Liga en los años 2011, 2012, 2013; asimismo el club alemán ganó la Supercopa de Portugal los años 2010, 2011, 2012; luego en 2011 fueron campeones de la Europa League y la Copa de Portugal.

Cuando finalizó su contrato con el cuadro portugués pasó al Mónaco. Aquí, el centrocampista solo estuvo una temporada, pero tuvo buenas cifras, aunque no ganó ninguna copa ni ningún reconocimiento, pues en 38 partidos jugados anotó 10 goles y realizó 14 asistencias.

Gracias a la actuación de Rodríguez en el Mundial de Brasil 2014, el Real Madrid puso el ojo en el colombiano y lo fichó para la temporada de 2014 - 2015, además, fue el año en el que el colombiano más menciones y reconocimientos se llevó. James estuvo portando la camiseta del equipo blanco de España durante seis temporadas, pues salió en el 2020.

Con el Real Madrid participó en 125, en los que anotó 37 goles y llevó a cabo 42 pase gol. Aunque su relación con este equipo no fue el mejor, James logró llevarse varios títulos. El Real Madrid se coronó campeón consecutivo de dos Champions League, en 2016 y 2017.

Con James Rodríguez militando en la escuadra española, se llevó los títulos de La Liga el año pasado, en 2020, y también en 2017; de la SUpercopa de España el año pasado; la Supercopa de Europa el real ganó en 2014 y 2016; y también quedó capeón del Mundial de Clubes en 2014 y 2016.

Tras salir del Real Madrid, dejando una pésima relación con Zidane, entrenador de ese momento, James pasó al Bayer Munich. Con el equipo alemán también se llevó varios títulos durante los dos años que estuvo.

James levantó los trofeos de la Supercopa de Alemania dos años consecutivos, en 2017 y 2018; igual pasó con la Bundesliga, pues el Bayer se coronó campeón en las temporadas 2017-2018 y 2018-2019, y por último, bajo las mismas condiciones, ganó la Copa de Alemania en la temporada de 2018-2019.

Luego de esto, James volvió al Real Madrid donde estuvo solo el año pasado y la gran parte de esta temporada estuvo en el banco. Por su ausencia en las canchas el equipo logró que el Everton, de Inglaterra, se llevara al jugador colombiano.

Aún el colombiano no ha logrado ningún triunfo con los ‘Toffees’. Aún así ha sido uno de los jugadores que más goles y asistencias ha puesto. De los 26 partidos que ha disputado, ha realizado 6 goles y 8asistencias.

Ahora, con el seleccionado nacional, James Rodríguez ha jugado en las tres categorías, la sub-17, en 2007, sub-20, en 2011, y la de mayores desde hace diez años. En total, con la selección ha disputado 102 partidos, de los cuales 80 fue con la selección de mayores, donde ha anotado 23 goles y 27 asistencias.

Además de todo esto, desde que comenzó su carrera profesional, ha ganado varias menciones y reconocimientos. En 2009, con el Banfield celebró su primara mención, pues se llevó el título de Jugador revelación en Liga Argentina.

Estos han sido los reconocimientos de James Rodríguez desde el 2010:

Mejor Jugador Joven de la Copa Libertadores, en 2010.

Mejor Jugador del Torneo Esperanzas de Toulon y Revelación del “Año Dragón de Oro”, en 2011.

Jugador revelación en Portugal, en 2013.

Incluido en el Once Ideal de la Liga Francesa,Mejor Jugador Joven de la Liga Francesa, Mejor Asistente de la Liga Francesa, MVP contra Costa de Marfil-Grecia-Uruguay de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, Mejor Jugador Primera Fase de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, Mejor Gol de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, Bota de Oro de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, 11 Ideal de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, Incluido en el Once Ideal de la Liga Española en el mes de octubre según Goal.com, Premio Puskás al Mejor Gol del Año, Premio IFFHS – Mejor Centrocampista del Mundo (3º), Personaje del Año en Colombia El Espectador, Mejor Deportista de América Asociación Internacional de la Prensa Deportiva de América, Globe Soccer Awards al Jugador revelación del año, Incluido en el Once Ideal de la Liga Española en el mes de noviembre.

Para el 2015 también se llevó varios títulos, pues quedó en el Once Ideal de la Liga Española en el mes de noviembre y en el equipo ideal de la Liga BBVA 2014-15; Jugador del partido contra Perú en la Copa América 2015, Mejor Centrocampista de la Liga BBVA; y estuvo nominado al FIFA Balón de Oro.

Para el siguiente año, en 2016, fue el Jugador del partido contra Paraguay en la Copa América 2016, estuvo incluido en el Once Ideal de la primera fase del certamen continental.

En 2018, fue incluido en el equipo de la temporada de la Bundesliga 2017-18 y en el equipo de la temporada de la Liga de Campeones de la UEFA 2017-18, y MVP contra Polonia de la Copa Mundial de Fútbol de 2018.

En 2019 fue el último año en que recibió reconocimientos. En ese año, quedó como el Jugador del partido contra Catar en la Copa América 2019 e incluido en el equipo ideal de la Copa América 2019.

