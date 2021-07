El Tour de Francia llega a Andorra en la etapa 15 que se corre este domingo

Rigoberto Urán es el mejor de los ciclistas colombianos en el Tour de Francia ocupando el tercer lugar de la general. Foto: REUTERS/Stephane Mahe

La 15ª etapa del Tour de Francia finalizará el domingo en Andorra la Vella después de recorrer 191,3 km y subir cuatro puertos pirenaicos, el último de ellos el duro Col de Beixalis, en la jornada previa al segundo día de descanso, que dará paso a la tercera y definitiva semana de la Grande Boucle.

Los corredores partirán de la localidad de Céret, muy cerca de la frontera española y tras pasar el esprint intermedio ubicado en Olette (km 66,9), ascenderán el primer puerto de la jornada, la Montée de Mont-Louis, un primera de 8,4 km de recorrido y una pendiente media del 5,7%.

Prácticamente sin descenso, los corredores afrontarán la subida al Col de Puymorens (2º) y continuarán hacia el Port d’Envalira, ya en territorio andorrano y que marcará el punto de más altitud de la presente edición del Tour, con 2.408 metros en la cima de este puerto de primera categoría.

La organización de la carrera, no obstante, se ha guardado la principal dificultad montañosa de la jornada para el tramo final, con la subida al Col de Beixalis, un ‘muro’ de 6,4 km al 8,5% de desnivel medio y con una carretera más estrecha y difícil.

No obstante, la victoria de etapa no se jugará en ese punto, sino que los corredores tendrán aún que descender hasta Andorra la Vella (unos 15 km), por lo que aquel ciclista que baje bien y no pierda mucho tiempo en el ascenso aún tendrá alguna oportunidad de buscar la victoria de etapa.

Será una buena ocasión para que todos aquellos aspirantes al podio traten de poner a prueba al líder, Tadej Pogacar, y saber si el mal momento que vivió el esloveno en el Mont Ventoux fue pasajero o la confirmación de que el maillot amarillo no es imbatible.

Escenario habitual de otras pruebas ciclistas como la Vuelta a España o la Volta a Catalunya, será la quinta ocasión en la que Andorra albergue el Tour de Francia, donde se impuso por primera vez el escalador español Julio Jiménez en 1964.

También fue en Andorra donde en marzo del año pasado falleció de un infarto a los 40 años el francés Nicolas Portal, que fue el director deportivo del Sky cuando Egan Bernal logró el histórico primer Tour de Francia para el ciclismo colombiano.

A propósito de los corredores nacionales, el mejor en lo que va de esta edición de la ‘Grande Boucle’ continúa siendo Rigoberto Urán quien se ubicó en la tercera casilla a 5 minutos y 18 segundos del líder, Tadej Pogacar. El ‘Toro’ de Urrao sigue en el podio, pese a que descendió una casilla en la clasificación general, tras ser superado por el francés Guillaume Martin que escaló siete posiciones tras llegar con la fuga.

La salida real de la carrera será a las 10h30 GMT y la llegada a Andorra la Vella está prevista sobre las 15h46 GMT si se cumple la media de 36 km/h anunciada por la organización.

En Colombia se podrá ver la Etapa 15 del Tour de Francia a las 5:30 de la mañana a través de Espn, Espn3 y el Canal Caracol.





Clasificación General:

1. Tadej Pogacar 46h 50′ 21′'

2. Guillaume Martin 04′ 04′'

3. Rigoberto Urán 05′ 18′'

4. Jonas Vingegaard 05′ 32′'

5. Richard Carapaz 05′ 33′'

6. Ben O’Connor 05′ 58′'

7. Wilco Kelderman 06′ 16′'

8. Alexey Lutsenko 06′ 30′'

9. Enric Mas 07′ 11′'

10. Mattia Cattaneo 09′ 48′'





