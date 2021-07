Yeison Jiménez dice que no necesita “empelotarse” en OnlyFans por el emprendimiento que fundó en la pandemia

Yeison Jiménez, cantante de música polular en Colombia. @yeison_jimenez

El famoso cantante de música popular, Yeison Jiménez, por fin rompió el silencio sobre los deseos de sus seguidores de que debute en OnlyFans o en otros espacios de contenido erótico y su respuesta ‘achantó' a más de uno, pues el caldense parece estar renuente a dicha petición.

En diálogo con el portal Pulzo, el intérprete de ‘Aventurero’ se refirió al tema, cuestionó a quienes publican fotos, videos y demás material en esas páginas y dijo: “Es una moda. Todo el mundo quiere ver a todo el mundo en Onlyfans. Son como locos”, expresó.

Además, de acuerdo con el medio que lo entrevistó, Yeison incursionó en otros sectores del empresariado que le deja grandes ganancias y en los que no necesita desnudarse o dejar provocativas publicaciones para lucrarse.

El negocio que le permite dicha solvencia económica al artista, oriundo de Manzanares, Caldas, es un emprendimiento de gorras que creó durante la pandemia, cuando la economía de muchos ciudadanos se vio seriamente afectada.

El cantante de ‘Porque la envidia’ promociona las gorras mediante sus redes sociales, donde tiene miles de seguidores, lo que le permite distribuirlas con más facilidad.

“El tema de las gorras a mí, me produce dos veces lo que le produce a la modelo mejor paga de OnlyFans de Colombia, así que yo no tengo necesidad de eso (mostrarse en páginas eróticas”, expresó Jiménez.

Además, dice el cantante de 29 años, no tiene necesidad de “empelotarse” frente a una cámara porque sus seguidores son fieles a él y no solo lo apoyan en la música, donde es todo un éxito en fiestas, cantinas y bares, sino que también le compran los productos que vende: “Yo vendo gorras y es como si me empelotara igual, (risas). Las gorras gustan mucho y eso la gente es enloquecida porque quedaron muy bonitas y aparte de eso yo las uso”, dice.

En esa línea, Yeison admite que es “fanático de Daddy Yankee, de Vicente Fernández, de Jhoan Sebastián, J Balvin” y asegura que la fama de sus gorras se debe a que sus adeptos quieren lucir como su artista favorito y por eso compran dichos elementos para parecerse a él.

“Si Daddy Yankee sacara una gorra que yo viera que es la que él usa, hablemos de un precio de 70 mil pesos o 100 mil pesos, yo la compraría porque tengo algo de mi artista, tengo algo que usa el artista y yo creo que por eso funcionan tanto, porque a mí me encantan ese tipo de gorras”, agregó en su charla con el portal digital.

Igualmente, el caldense dijo que no podía mostrar las gorras durante la entrevista con Pulzo porque, precisamente, el día anterior le robaron la que llevaba puesta. “Donde llego con la gorra me la roban”, expresa Jiménez asegurando que es común que no solo se las compren, sino que amigos de lo ajeno lo despojen de dichas prendas.

Y es que las gorras que el cantante de ‘El Desmadre’ ha sido tal que tuvo que crear un call center para atender las cientos y miles de solicitudes y ofertas que recibe a diario para distribuir su mercancía. Incluso, dijo que se gana hasta 10 o 15 millones mensuales únicamente vendiendo sus controvertidas y famosas gorras.

