“Quería tener un parto humanizado”: Valentina Lizcano contó algunas anécdotas del nacimiento de su hija Alma

Valentina Lizcano dio a luz a su hija Alma el pasado 22 de junio, en su momento reveló algunos malos momentos que tuvo que pasar con sus vecinos que se encontraban haciendo una fiesta y ella se sentía bastante incómoda con la situación pero lo vivió de manera tranquila. En entrevista con ‘La Red’ contó algunos detalles de esos primeros momentos antes del nacimiento de su pequeña.

“Yo salía en mí balón, haciéndome baños de asiento, baños en el mar, rituales, yo soy una persona que cree mucho en los rituales, creo en Dios, acompañándome y ayudándome a recordar que ya sabe todo, que el cuerpo es sabio y que hay que dejar fluir”, algunas de las primeras palabras para el programa ‘La Red’.

Además agregó, “empezó el trabajo de parto, potente, con contracciones, peinándome, consintiéndome, haciendo masajes, mucha meditación y preparación, soñaba con tener un parto humanizado y de pronto todavía mucho más humanizado que el de Salvador, estaba a dieta como no lo estaba la primera vez”.

Después de dos días en trabajo de parto, Valentina sufrió un desprendimiento de membranas y el cordón umbilical de Alma venía muy corto lo que significaba un peligro a la hora del alumbramiento de la pequeña; por tal motivo, debió acudir de inmediato a la clínica a que le practicaran una cesárea.

La actriz elevó un derecho de petición al hospital desde el inicio de su embarazo para solicitar que en el llegado caso que se necesitara ese procedimiento, se realizara de manera diferente.

“Me habilitaron una habitación donde me dejaron estar con la luz apagada, poner un mantra, llevar mi bola, poner mis esencias, sabes, armar mi ambiente. Después de darle todas las oportunidades al parto, de sentir todo lo que este conlleva, se tomó la decisión de tenerla por cesárea”, recordó entre lágrimas la actriz para ‘La Red’.

Adicionalmente, confesó que le da mucha nostalgia recordar la experiencia porque siente que al lado suyo tiene a una gran persona como lo es su esposo, con quien ha trabajo en equipo durante todo este proceso, “si me pones a escoger, escojo cinco veces parir en seco, sin medicina como lo hice con Salvador, que una cesárea porque me parece más dura”.

A pesar que su pequeña Alma pasara una noche en la UCI, Valentina asegura que fue un proceso tranquilo y se sintió muy feliz de traer a su hija a este mundo.

“Por protocolos, porque habíamos tenido el problema con las membranas y que tenía mucha sangre en su cuerpo entonces debían realizarle un tratamiento por lo que no dejaron llevarla de inmediato para mi casa, un tema duro por lo que logré conseguir pasar una noche más en el hospital, la misma noche que Alma, me encontraba a cinco pasos de ella entonces nunca estuvo sola”.

Unos días después del nacimiento, la caleña confesó que llevaba varios días sin poder bañarse, la recuperación del procedimiento al que se vio obligada a someterse para dar a luz a su hija es dolorosa pero se siente orgullosa de eso, es un proceso natural, afirma que lleva un posparto libre de estereotipos.

“Me siento perfecta con mis pochecas grandes, con mi barriguita, con mi colita que se me cayó, ahora yo me arreglé porque no voy a salirles fea un fin de semana en la entrevista, esos estereotipos que nos hacen sufrir tanto a las mujeres e ir tú a amargarle la vida a una mujer en posparto decirle ‘oye yo a los cinco días no tengo abdomen, estoy absolutamente flaca’ déjenme decirles que no demuestra nada”, señaló para ‘La Red’.

Además agregó que se siente la mamá más feliz del mundo y no se cambia por nadie, “si ahora llora y me necesita pues la pongo de nuevo en la pocheca, porque estoy además a lactancia libre, cada momento que he pasado desde que nació en adelante, no me había dado cuenta de algunas cosas como ahora en el posparto”.

