Liss Pereira recuerda su paso por un grupo de danza pop durante su adolescencia

Liss Pereira. Foto: Instagram @lisspereira

Aprovechando el jueves de TBT (Throwback Thursday) Liss Pereira, comediante cucuteña, quiso compartir con sus seguidores una fotografía que da cuenta de su pasado como bailarina pop. De este modo, publicó una fotografía de principios de los 2000, cuando era toda una adolescente y bailarina.

“Qué van a saber ustedes de arte si nunca vieron en vivo a K7, el grupo de danza pop juvenil revelación del año 2000”, escribió la comediante en primer lugar. Además, en la imagen se le ve lucir a ella, y los demás adolescentes que la acompañan en el grupo, una ombliguera (en el caso de las mujeres) y una camiseta (en los hombres), que dicen ‘K7’.

Posteriormente, Pereira continuó en su post escribiendo la etiqueta: “Diva de escasos recursos desde chiquita, debía tener por ahí 13 o 14 años en esta foto, creo que era la menor del grupo y ya me veía toda señora … Concentrada en la pose, fruncida, hipo alergénica, antiséptica, empoderada jejejje … ¿y ustedes? ¿Cuál fue su pasado artístico?”.

En 2019, durante una entrevista para ‘The Susos Show’, comentó que además de querer ser bailarina, también quería practicar patinaje sobre hielo.

Post en Instagram de Liss Pereira. Foto: Instagram @lisspereira

Un poco de la carrera de Liss Pereira:

La cucuteña ha hecho reír al público con su talento para la comedia en producciones televisivas como ‘Sábados felices’ (Caracol Televisión) y ‘Los comediantes de la noche’ (Canal RCN).

Además, también ha actuado en películas como ‘No andaba muerto, estaba de parranda’, del año 2019 con Fernando Ayllón como director. Previamente había trabajado con el mismo director en ‘Si saben cómo me pongo ¿pa’ qué me invitan?’, estrenada en 2018.

Liss Pereira y su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2021:

La comediante es parte de los 15 famosos concursantes que aún están en pie en el reality gastronómico. Inicialmente eran 20, pero ya han sido eliminadas cinco celebridades.

Pereira ha logrado destacarse en el programa. Incluso, ha ganado algunos de los retos culinarios al conseguir que los jurados aprueban su plato como el mejor entre los de sus compañeros.

Pero, a su vez, también ha tenido desacuerdos con la actriz Carla Giraldo. Por ejemplo, en el capítulo del 4 de julio, con un reto de eliminación muy polémico, Giraldo aprovechó para sacarle en cara algo a Liss Pereira: “El ejemplo pa’ tu hijo, la mentira”. Enseguida la comediante dice que la deje “quieta”, pero la actriz le recuerda una supuesta “trampa” que hizo en algún reto pasado y que, al parecer dicha escena no fue mostrada.

“Me molestó mucho que me tildara de tramposa cuando yo ni siquiera estaba cocinando. Créanme que si me merezco un premio es por no haberle metido un puño en esa jeta”, expresó Pereira en una entrevista individual del programa.

Ahora, a principios de julio Giraldo dijo en entrevista para el programa Bravíssimo de City TV: “En unos capítulos que han salido, que no han mostrado (al parecer, dicho momento) dicen ‘levanten las manos’ y terminamos el reto y cuando volteo a ver ella estaba así (imita que Liss Pereira estaba terminando su plato) salseando y ya habían apagado las cámaras, y yo: - ¿Por qué haces eso?, no seas tramposa - le dije, y me dijo - Si yo te viera haciéndolo no diría nada – (Carla respondió) - pues yo jamás haría trampa, entones jamás tendrías que decir eso de mí. Ahí se rompió nuestra relación”.

Solo queda esperar cómo avanzan las cosas entre ambas, especialmente durante los capítulos de este sábado y domingo, con el reclamo de la supuesta trampa tan reciente.

