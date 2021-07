La contundente respuesta de ‘La Liendra’ para quien comparó a Dani Duke con Luisa Castro

'La Liendra' le respondió a un seguidor que quiso comparar a su actual novia, Dani Duke, con su ex, Luisa Castro. Fotos: Instagram

Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, tuvo una turbulenta relación con la también influenciadora y vendedora de contenido erótico Luisa Castro. Tanto así, que hasta hace poco se generó polémica alrededor de la relación, ya que la mujer aseguró que el desempeño sexual del influenciador era deficiente.

“Primero, disculparme con ella por mi mal servicio: qué pena con usted porque yo pensaba que la daba toda y era increíble, pero al parecer no. Sin embargo, déjeme decirle que en el momento sus caras no decían lo mismo, pero hay gente que actúa muy bien”, aseguró ‘La Liendra’, quien agradeció también el no continuar con esta relación, pues dijo que merece a alguien que lo quiera por quien es, con sus cualidades y defectos.

A pesar de los años de relación entre la expareja, ‘La Liendra’ ya tiene nueva novia y no duda en llenar las redes sociales con fotografías de su relación y, entre ellas, algunas en las que ambos figuran con poca ropa y en poses sugestivas. Uno de los gestos de Dani Duke, su nueva pareja, fue regalarle de cumpleaños un viaje a Dubai, lujosa ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

En las fotos compartidas, se evidencia la sinergia de la pareja y el buen momento que pasan después de críticas y acusaciones hacia Duke por un supuesto interés económico detrás de la relación.

Sin embargo, después de un tiempo sin referirse a ella, los seguidores de Gómez volvieron a poner el tema de su expareja en sus publicaciones. En una publicación en la que el influenciador compartió momentos de su viaje a Dubai junto con Duke, trascendió un comentario en el que un usuario dijo que Castro era más bonita que su actual pareja.

“Tu otra novia era más bonita que esta, es mi opinión”, expresó el internauta.

Sin embargo, el influenciador no dudó en defender a su novia sin ser irrespetuoso con el usuario. Sin embargo, le dio un consejo que evidencia la opinión de Gómez sobre Castro: “No comparto tu opinión, pero la respeto, pero te doy un consejo, lindas sobran, pero que sea buena mujer, escasas”.

Foto: Rastreando Famosos

La relación que ‘La Liendra’ sostuvo por varios años con Luisa Castro también recibía mucha atención en redes. Incluso, se llegó a decir que era muy buena amiga de su actual pareja.

Sin embargo, todo quedó desmentido por la misma Dani Duke a través de su más reciente publicación en Instagram, en la cual hace una serie de confesiones íntimas junto a la DJ Marcela Reyes, como parte de una dinámica llamada ‘verdad o shot’, la cual consiste en contestar una pregunta y, de no hacerlo, deberá beberse un trago de licor.

Según lo mencionó la novia de ‘La Liendra’, ella es una persona de pocos amigos y, aunque admite haber charlado con Luisa Castro en un par de ocasiones previas, dice que se le hizo extraño cuando ella llegó a decir que ambas sostenían una amistad, pues evidentemente el sentimiento no era mutuo.

“Yo no le veo ningún misterio a eso. Por ejemplo, Marce es amiga de ella y muchos de mis conocidos son amigos de ella, porque es buena onda; y les voy a decir: yo sí la conocí, aunque para las personas que me conocen saben que yo soy muy cerrada en mis amistades, si les nombro a cinco amigos será mucho. Tengo conocidos, sí, pero amigos muy pocos (...) Las dos veces en las que pude compartir con ella fui buena onda y, yo queriendo siempre aconsejar a las personas, le di uno que otro consejo, pero no era mi amiga, por eso me sorprendió cuando salió a decir lo contrario”, aseveró Daniela Duque.

