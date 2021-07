La Virgen de Chiquinquirá se une a otras patronas de la región que se encuentran en el Vaticano

Boyacá estará representado este vienes 9 de julio en la Santa Sede por la Virgen de Chiquinquirá a las 11 a. m. de Colombia, ya que una réplica del cuadro que se encuentra en la basílica de la Ciudad Mariana será entronizada en los Jardines del Vaticano en conmemoración de los 102 años de la coronación canónica de la patrona de Colombia. Con el apoyo de la Embajada de Colombia ante la Santa Sede se logró realizar la gestión diplomática ante la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, indicaron los frailes dominicos de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, según indicó el diario El Heraldo.

Junto a la colombiana también posarán varias vírgenes latinas, desde Infobae hicimos un recorrido por los nombres principales de estas patronas.

Argentina - Nuestra Señora de Luján:

Cada 8 de mayo, los fieles católicos celebran a la Virgen de Luján, patrona de la República Argentina. Todos los argentinos se reconocen en ella, sean católicos o no, porque es un icono que representa a la argentinidad. En mayo de cada año, dos millones de argentinos peregrinan desde la ciudad de Buenos Aires hacia el santuario, que anualmente es visitado por casi un millón y medio de personas. Pero la historia de la imagen taumaturga y su santuario es muy larga e intrincada. No es solo decir: “la carreta que llevaba la imagen no arrancó y allí se construyó una iglesia”. Trescientos noventa y un años de historia es mucho para nuestro continente. Por tanto y en el día que muchos católicos celebran su fiesta, la cual ya es patrimonio nacional, van estas dos entregas sobre un leve pantallazo de la historia de la imagen y su santuario.

Adrián Escandar

Bolivia - Nuestra Señora de Copacabana:

El culto a la Virgen de Copacabana se inició en 1583 en la época virreinal, en el pueblo de Copacabana a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, y a 139 km de la ciudad de La Paz, en la época de malas cosechas y otras desventuras, obligaron al pueblo a pensar en atraerse los favores del cielo y resolvieron los Anansayas erigir una cofradía y ponerla bajo la advocación de la virgen, quién convirtió toda la desolación en comida y las tierras se volvieron prósperas.

Police officers carry a 'Virgen de Copacabana' statue during a restricted procession on Palm Sunday, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in La Paz, Bolivia, April 5, 2020. REUTERS/David Mercado

Brasil - Nuestra Señora Aparecida:

En octubre de 1717, el Conde de Assumar, entonces gobernador de Brasil, visitó Guaratinguetá. Como aquellos eran días de abstinencia de carne, Felipe Pedroso, Domingos Martins García y João Alves se encargaron de buscar otro tipo de comida para el ilustre visitante y su séquito.

Después de algunos intentos decepcionantes, los pescadores encontraron en sus redes una imagen de terracota que representaba la figura de la Inmaculada Concepción. Fue atrapada dos veces: la primera vez encontraron el cuerpo y la segunda la cabeza. El hecho ocurrió en el Puerto de Itaguazú. Como en los relatos bíblicos, la pesca sucesiva fue extremadamente abundante.





Pope Francis leads Holy Rosary prayer in Vatican gardens to end the month of May, at the Vatican, May 31, 2021. Filippo Monteforte/Pool via REUTERS

Costa Rica - Nuestra Señora de los Ángeles

Nuestra Señora de los Ángeles es una advocación de la Virgen María en la Iglesia católica. La Virgen de los Ángeles fue declarada patrona de Costa Rica y protectora de las Américas por el papa Juan Pablo II.

Chile - Nuestra Señora del Carmen de Maipú:

Nuestra Señora del Carmen fue jurada patrona de las armas de Chile, primero por el voto general del pueblo, por haber experimentado su protección en el restablecimiento del Estado que yacía bajo la opresión de los dictadores.

EFE

Ecuador - Nuestra Señora de la Presentación de Quinche

Según algunos testimonios, la virgen se apareció a los indios en una cueva prometiéndoles librarlos de los peligrosos osos que devoraban a los niños.

Fotografía cedida por la Arquidiócesis de Quito de la Virgen del Quinche. La imagen sobrevoló este sábado varias zonas de la capital ecuatoriana para bendecir desde el aire a los feligreses luego de que, por primera vez en más de 400 años, se suspendiera su tradicional romería a causa de la pandemia del coronavirus. EFE/ Arquidiócesis De Quito

México - Nuestra Señora de Guadalupe

La historia cuenta que al indio Juan Diego se le apareció la Virgen María pidiéndole que le dijera al obispo que le construyera un templo. El religioso le dijo al indio que necesitaba una señal, que terminó por ser la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe grabada en la tilma –un tipo de prenda exterior usada por hombres– de Juan Diego.

