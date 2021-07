Así fue como José Luis Chilavert ‘trabajó psicológicamente’ a René Higuita para marcarle de penal

A propósito de técnicas de distracción y desconcentración a futbolistas en tandas de definición por penales o cobros individuales tras la polémica desatada por las palabras que pronunció el argentino Emiliano Martínez en la eliminación de Colombia de la Copa América en la semifinal del torneo, el cancerbero paraguayo José Luis Chilavert relató una cómica anécdota sobre cómo hizo para lidiar con la presión y salir victorioso frente a un colombiano en un cobro desde los doce pasos.

Se trata de René Higuita. El par colombiano de Chilavert fue protagonista de una jugada en la que se definían tres puntos sobre el final de un partido en Asunción en 1989. De acuerdo con el paraguayo, todo ocurrió en tiempo de adición tras la sanción de un penalti a favor de Paraguay cuando el marcador iba 1-1.

En ese entonces, el histórico portero y capitán de la selección paraguaya pasó de atajador a cobrador luego de que ninguno de sus compañeros se atreviera a tomar la iniciativa para patear la pena máxima para ganar el juego.

En un diálogo de Chilavert recopilado por el periodista Juan José Buscalia en el programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio, el arquero recordó cómo hizo para cobrar un penal y ‘trabajar psicológicamente’ a René Higuita antes de definir el partido en Asunción luego de que Higuita lo pusiera nervioso diciéndole que no iba a convertir por estar asustado y pálido. Así fue la escena de la desconcentración contada por el experimentado deportista guaraní:

Entonces me fui, coloqué la pelota, vino René Higuita y me empieza a decir que estoy asustado, pálido y me quería poner nervioso. Entonces yo me río y él me preguntó “¿de qué te ríes?” Y le digo que me río porque encontré a un hombre más feo que yo (…) Esos son los juegos psicológicos que uno debe manejar, pateé el penal cruzado le hice el gol y ganamos 2-1