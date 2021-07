Alpha comienza ganando el último ciclo de competencias por equipos en Desafío ‘The Box’

Tomado de Canal Caracol en vivo

La noche de este jueves dio inicio un nuevo ciclo en la competencia del Desafío ‘The Box’ y en Alpha se especuló sobre la salida de Cami, ya que fueron muchos los interrogantes que quedaron tras la salida de la mujer del equipo Beta, pues muchos aseguran que a Juan Manuel no le dolió para nada.

“Juan Manuel no es que estuviera muy triste porque se fue Camila, estaba feliz en la tribuna celebrando con Paola, me pareció rarísimo ayer eso”, mencionó Meli tras la salida de Cami y Acho de la competencia.

Mientras tanto, en la casa Beta, Paola hizo referencia a la sensación que pudo haber sentido su compañera Camila tras abandonar el desafío y la frustración que como competidora mostró al despedirse de sus compañeros de equipo.

“Ahorita la pensé mucho, se siente la falta de ella, cuando me sentaba por ahí parchado a comerme alguito y Cami se sentaba ahí al ladito, era una persona muy cariñosa, ella no lloraba ni nada de eso pero si era muy tierna”, fueron las palabras con las que recordó Juan Manuel a Cami.

En los ratos de esparcimiento que tienen los competidores se dedican a hablar de sus contrincantes y ese fue el caso esta noche con el equipo Beta, cuando se refirieron a lo que ocurre con los desafiantes, pues consideraron que Olímpico es un competidor que no tiene conexión con el resto de participantes.

Desafío de Sentencia y Hambre

La competencia se desarrolló en el box amarillo, en el que se disputaron la comida. Las mujeres de la casa Beta reclamaron a los hombres que así como ellas se han esforzado por salvarlos a ellos, dieran el 100 %.

Tomado de Canal Caracol en vivo

“Fíjense en la manera de competir cuando competimos las niñas por los niños y que ustedes también den lo mismo por las niñas, porque el ciclo pasado en realidad siendo sincera estuvo re flojo, y si ustedes van a seguir así pensando en la luna, la tierra y el sol, está mal porque nosotras para cuidarlos a ustedes la damos toda”, reclamó Paola.

Tomado de Canal Caracol en vivo

La competencia se llevó en una pista de agilidad y resistencia, donde los desafiantes debieron llevar un pin por todo el recorrido, que inició trepando una estructura redonda, luego atravesaron una figura, pasaron unos troncos y continuaron por un tramo de lodo, al bajar debieron dejar el pin y regresar a hacer el relevo con su compañero.

Tomado de Canal Caracol en vivo

Cada desafiante debió hacer el mismo recorrido en dos oportunidades, una vez completaron la prueba individual, todo el equipo debió realizar la misma acción, en esta última etapa del box amarillo, debieron llevar una bola pesada a manera de zigzag y volver al inicio de la pista.

Al final, después de enfrentarse en una competencia mano a mano, Beta perdió la ventaja por cuenta de Galo, quien no logró llegar a tiempo para iniciar la competencia en equipo, dándole la victoria a Alpha, que suma 13 triunfos en el box amarillo.

Tomado de Canal Caracol en vivo

“Tenemos un excelente capitán, si perdíamos la ventaja el recuperaba la ventaja y al final la estrategia que planteó fue la que nos hizo llegar primero, gracias, porque es tan importante en el momento de la prueba una voz que esté ahí todo el tiempo no desfallezcas, vamos, tu puedes”, las palabras de Meli para Olímpico.

El primer sentenciado hombre, en este último ciclo de competencias por equipos fue Pipe.

Tomado de Canal Caracol en vivo

“Toco entrar al último ciclo otra vez pasando por la muerte, estábamos expuestos a perder y si perdíamos sabíamos que cualquiera podría ir a la muerte y me tocó a mí, hay que ir a luchar la última muerte del desafío, esperemos que no me toque contra alguno de ustedes”, mencionó el superhumano de casa Beta al enterarse de su sentencia.

