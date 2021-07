‘El Pibe’ sobre Emiliano Martínez: “Cuando un arquero le “mama gallo” a uno así, hay que volarle la cabeza”

El exfutbolista colombiano Carlos Valderrama. EFE/Javier Roibás Veiga/Archivo

El partido entre las selecciones de Colombia y Argentina en una de las semifinales de la Copa América dejó imágenes de las que todavía se habla: Emiliano Martínez, el guardameta de La Albiceleste, presionando a los cobradores colombianos en la tanda de penales.

“A vos te conozco, estás nervioso. Mirá que está un poquito adelante la pelota. Dejá de hacerte boludo. Te la tapo, eh. Mirá que te como, hermano”, le dijo Martínez a Yerry Mina antes de atajarle el penalti. Y repitió su fórmula con Miguel Ángel Borja, el cuarto cobrador del combinado tricolor, diciéndole: “No lo tirés, no lo tirés... ¿estás cagado? Dale cagón”. Pero el delantero sí marcó gol.

Lo cierto es que las palabras de Martínez fueron cuestionadas por algunos televidentes, futbolistas y hasta directores técnicos. Hay quienes coinciden en que su táctica, de “desestabilizar” psicológicamente a los cobradores, es válida. Lo que reprochan son las palabras utilizadas, incluso sostienen que el árbitro del compromiso debió sancionarlo.

Este 8 de julio, un par de días después del compromiso, quien habló fue Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. En su canal de YouTube, como lo ha hecho desde que comenzó la Copa América, se refirió a la actuación de la selección Colombia y a la ronda de penaltis.

“Ganaron en penaltis y ganaron bien. Mi hermano, cuando un arquero le “mama gallo” a uno así, hay que volarle la cabeza. Ahí está... Cuadrado dijo. “¿ah, sí? ¡Pam! Me gustó Borja, porque el arquero empezó a vacilarlo y le voló la cabeza. Eso era lo que tenían que hacer los otros muchachos. Pero bueno, cada uno tiene su estilo”, sostuvo el exfutbolista.

Para él, más allá de que Colombia perdiera en semifinal, la actuación del equipo en el torneo fue aceptable y le permitió a Reinaldo Rueda ver quiénes merecían representar al país. “Conclusión, Copa América aceptable. Llegamos a semifinal y ahí el técnico va viendo a los jugadores que pueden estar con esa camiseta amarilla, porque la camiseta amarilla es distinta, pesa (...). Hay jugadores que pasaron el examen y hay otros que no”.

‘El Pibe’ también tuvo elogios para todo el conjunto por el partido contra Argentina, pues, a juicio de él, los dirigidos por Lionel Scaloni pensaron que iba a ser fácil avanzar a la final, y les costó.

“Lo tuvimos cerquita y al borde. Les metimos un susto. Sí, señor... los asustamos y no me vengan a salir con carretilla. ¿Creían que era facilito? Ya esto no es fácil (...). Partido emocionante, mano a mano, frente a frente, dame que te doy. Nos fuimos a penaltis y nos tocó ‘la barro’, nos eliminaron. El partido pasado nos tocó la chévere y esta vez les tocó a ellos”, concluyó.

Más palabras sobre Martínez

Acerca de la actitud de Emiliano Martínez, conversó su papá, Alberto, en entrevista con el programa argentino Hablemos de todo hoy:

“Lo escuchaba y yo no podía creer que fuera Emiliano. Él es muy hablador abajo y grita, pero así con los rivales, no. Tiene que haber algún motivo, porque a Cardona y Cuadrado no les dijo nada… No hablé con él, pero me lo imagino porque Emi le dijo ‘vos estuviste boqueando afuera’”, aseguró Alberto Martínez en entrevista con el programa argentino ‘Hablemos de Todo Hoy’”.

Alberto también en que la celebración de los colombianos con la anotación de ‘Lucho’ Díaz, habría desembocado la nota del portero: “Y el otro bailaba cuando nos hicieron el gol. Hizo esos pasitos medio raros. Por eso Emi le revolvió la coctelera y le trabajó la cabeza. El otro boqueaba de afuera. Ayer boqueó a los tipos porque no se estaban portando bien”.

