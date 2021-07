Tras descartar a Roger Martínez, el plan B de Boca es negociar directamente con Palmeiras por Miguel Ángel Borja

En su afán por buscar un delantero centro que tome el dorsal número ‘9′, Boca Juniors busca un plan B para encontrar un futbolista colombiano que cumpla las funciones ofensivas ideales para los argentinos de cara a la próxima temporada de la Copa de la Liga Profesional y los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2021.

Si bien es cierto que las negociaciones entre clubes se han visto paralizadas o interrumpidas en América por cuenta de la Copa América y la Copa Oro, las opciones del vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se han reducido previo al cierre del mercado de fichajes y posterior enfrentamiento, este martes 13 de julio, del equipo argentino contra Atlético Mineiro de Brasil.

Diego Monroig

No va a jugar Roger Martínez en Boca porque el América ha decidido que no lo negocia. Contrariamente a lo que le había dicho hace un par de meses a Boca, cuando lo había valuado en 10 millones de dólares

Seba Domínguez

A falta de cinco días para jugar el duelo de ida de la Copa Conmebol Libertadores en La Bombonera, Borja sería el plan B de Boca para afrontar el torneo en Buenos Aires y además, ir armando el equipo para suplir las bajas de los colombianos Frank Fabra y Edwin Cardona.

Pese a que en su momento Boca Juniors contempló la posibilidad de contar con Édinson Cavani y Franco Di Santo, los acercamientos del club argentino con Palmeiras de Brasil serían muy probables para poder tener un referente de peso en ataque y soñar con llegar a los cuartos de final de la competición continental de clubes.

Por dificultades de carácter económico para hacerse a los servicios deportivos de Franco Di Santo, delantero de San Lorenzo, el periodista deportivo del programa Halcones y palomas de TNT Sports Argentina, Martín Costa, advirtió que el salario de Miguel Borja estaría acorde a las chances de Boca, así como una eventual negociación con el ‘verdão’.

Así las cosas, en Boca se comunicarán con Palmeiras para conocer la cotización del colombiano que viene de jugar con Junior de Barranquilla, donde permanecía a préstamo, y de culminar su presentación en la Conmebol Copa América 2021 en territorio brasileño.

En Argentina son conscientes de que la posibilidad de Roger Martínez llegue es muy baja considerando las pretensiones de carácter económico del club América de México, dueño de su pase.

Entre tanto, Mauricio ‘Chicho’ Serna, excampeón de América con Boca Juniors y quien actualmente trabaja en el club ‘xeneize’, se refirió a la situación dando a conocer su punto de vista de lo que más le convendría deportivamente a Boca en materia de fichajes ofensivos.

En diálogo con TyC Sports, el antioqueño habló del sueño que sería contar con Martínez y Borja en el club reconociendo que no es sencillo hacer contrataciones para el fútbol argentino por las dificultades de corte económico:

Nosotros en Boca soñamos con que lleguen los mejores. Estamos convencidos de que si uno de ellos dos llega a ponerse la camiseta de este club tan grande es porque desde el Consejo y cuerpo técnico están convencidos de que son los ideales. Son temas que no me competen a mí, pero si me preguntas, como colombiano quisiera tenerlos a los dos. Estoy convencido de que el Consejo está haciendo todos los esfuerzos para traer a los mejores. A uno les puede gustar, a otros no. Pero los que han llegado son los que tenían que llegar