Pepe Mujica, Juan Manuel Santos, Timochenko y Carlos Antonio Lozada hablaron sobre la implementación del Acuerdo de Paz

Este fin de semana los expresidentes José ‘Pepe’ Mujica, Juan Manuel Santos y Felipe González, de España, se reunieron con Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko y Julián Gallo, conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’ para hablar sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

En la reunión que se realizó de manera virtual, se tocaron temas como reactivar una comisión veedora del Acuerdo y la integración de organismos internacionales para garantizar el cumplimiento del mismo.

“Mantuvimos un importe encuentro con el Expresidente Juan Manuel Santos, el Expresidente Pepe Mujica, el Expresidente Felipe González y el Senador Julián Gallo para reafirmar nuestras voluntades y compromisos con la paz de Colombia. ¡Vamos por la paz soñada y pactada!”, expresó Londoño. Por su parte Lozada señaló que para el quinto aniversario del Acuerdo, que se cumple en noviembre de este año, esperan tener vinculada directamente a la comunidad internacional que respaldó los diálogos de paz en La Habana (Cuba).

Y es que Mujica y González están encargados desde marzo de 2017 de una veeduría a la implementación del Acuerdo final. Ellos fueron escogidos tanto por el Gobierno de Santos como por las entonces Farc y deben “realizar pronunciamientos e informes públicos en relación con los avances que se registren en la implementación”, según se lee en el texto final.

El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de Indiana, en Estados Unidos, también hace parte de los apoyos que recibe el Acuerdo y es la entidad que respalda tanto a González como a Mujic en su labor. De hecho, hace poco reconocieron un avance en la implementación por parte del Gobierno de Colombia y aunque hicieron reparos al trabajo de la administración Duque, vieron con optimismo hacia el futuro y recomendaron centrarse en los territorios en medio de la implementación de lo acordado.

“Sostuvimos reunión con los expresidentes Juan Manuel Santos, Pepe Mujica y Felipe González para hablar sobre importancia de reactivar grupo de Notables creado por Acuerdo de Paz; así como para valorar estado implementación. Expresidentes ratifican su apoyo a la paz”, señaló el senador Lozada en su cuenta de Twitter.

Hace unos días el congresista habló con este medio y aseguró que no cree volver al Senado de la República. “Hemos asumido esto como una tarea más que como una aspiración. Claramente no fue esta nuestra vocación e hicimos parte de un proyecto político de un alzamiento armado y hemos asumido esto como una tarea, y lo expresé en la Asamblea Nacional que yo no postulo mi nombre para continuar en el Senado de la República. Lo haría si el partido toma la decisión, pero en mi caso lo expresé con claridad porque el proceso de formación nuestro es más de la idea de que estamos donde el partido nos quiera colocar, no estamos para satisfacer expectativas”, señaló.

También indicó que, para él, Timochenko sería un buen mandatario:

“Sin lugar a dudas ‘Timo’ es un hombre que tiene las cualidades y las capacidades para hacerlo, pero debo decir que en este momento ni él lo ha planteado como una aspiración ni el partido se ha propuesto como meta inmediata el lanzarlo a la Presidencia”.

Londoño fue precandidato en 2018, dos años después de firmado el Acuerdo, sin embargo, decidió retirar su aspiración por los constantes ataques de los que fue víctima, tanto físicos como en campañas que, aseguran, estigmatizaban a Comunes y a sus ideas.

