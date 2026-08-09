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Daniel Briceño y Francisco Barbosa arremetieron contra César Pachón: “Es un sinvergüenza”

El militante del Centro Democrático y el exfiscal cuestionaron la decisión de Pachón de presuntamente autorizar contrataciones millonarias en una jornada extraordinaria, mientras crecen los llamados a su destitución inmediata

Daniel Briceño y Francisco Barbosa lanzaron fuertes pullas contra César Pachón - crédito @Danielbricen/X - @FBarbosaDelgado/X
Daniel Briceño y Francisco Barbosa lanzaron fuertes pullas contra César Pachón - crédito @Danielbricen/X - @FBarbosaDelgado/X
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Un nuevo escándalo afecta la transición de poderes en Colombia tras la difusión de una resolución que declaró hábil el sábado 8 de agosto para gestionar contratos por más de 250.000 millones de pesos en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

Según difundió Noticias RCN, el documento firmado por César Augusto Pachón, director de la entidad, permitió tramitar acuerdos administrativos y presupuestales, autorizando incluso labor remota mediante tecnologías de la información.

El nuevo ministro de Agricultura, Indalesio Dangond, denunció a Noticias RCN que este proceder representa “un despilfarro de recursos sin precedentes”.

Entre los contratos destacó uno de 70.000 millones para una planta de sacrificio porcino, otro de 190.000 millones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y un tercero por 30 mil millones destinado a Casanare. “No han hecho sino tramitar contratos y gastar los dineros públicos de los impuestos de los colombianos”, reclamó Dangond tras inspeccionar las oficinas de la ADR.

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Piden salida inmediata de César Pachón por presuntamente habilitar día no laborable para contratos millonarios - crédito @CesarPachonAgro/X
Piden salida inmediata de César Pachón por presuntamente habilitar día no laborable para contratos millonarios - crédito @CesarPachonAgro/X

El funcionario solicitó al director de la entidad abstenerse de autorizar nuevas decisiones, advirtiendo: “Mañana seguramente lo estoy declarando insubsistente”. Un memorando dirigido a la agencia ordenó suspender la firma de contratos y el nombramiento de cargos administrativos, citando que el Consejo de Estado ya había prohibido habilitar días no laborales para trámites contractuales fuera de circunstancias excepcionales.

La polémica se intensificó al conocerse la reciente destitución de John Kennedy Wilches Carreño, exvicepresidente de la ADR, en un contexto de creciente tensión institucional durante el cambio de administración.

El equipo ministerial entrante continúa revisando la legalidad de los procedimientos y la naturaleza de los acuerdos acelerados durante los últimos días del gobierno saliente, mientras la opinión pública exige transparencia y responsabilidad en la gestión de los fondos estatales.

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Tras lo anterior, Daniel Briceño, representante del Centro Democrático, exigió: “El señor Cesar Pachón debe ser declarado insubsistente de forma inmediata”.

Según Briceño, Pachón “se quedó en el gobierno de Abelardo y declaró este fin de semana como día hábil para contratar”.

Centro Democrático exigió destitución de César Pachón por permitir contratos en jornada extraordinaria - crédito @Danielbricen/X
Centro Democrático exigió destitución de César Pachón por permitir contratos en jornada extraordinaria - crédito @Danielbricen/X

El director de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, respondió a las acusaciones del representante Daniel Briceño a través de su cuenta en redes sociales.

Pachón solicitó: “Señor Briceño, le solicito se rectifique de sus apreciaciones y no difame. Muéstreme un solo acto administrativo con alguna contratación de ese día hábil. Se retracta por favor”.

El funcionario defendió su gestión y pidió pruebas concretas que respalden los señalamientos difundidos públicamente.

César Pachón exigió rectificación a Briceño y negó contratos irregulares en día hábil - crédito @CesarPachonAgro/X
César Pachón exigió rectificación a Briceño y negó contratos irregulares en día hábil - crédito @CesarPachonAgro/X

Las críticas aumentaron con la intervención del exfiscal general, Francisco Barbosa, quien calificó a Pachón de “sinvergüenza” y pidió su salida inmediata: “Deben declararlo insubsistente ya. No esperar al lunes. También echar para atrás esa contratación”.

Barbosa añadió: “Esa ralea petrista es lo más dañino que le cayó a Colombia”.

Francisco Barbosa calificó a César Pachón de “sinvergüenza” y reclamó su salida urgente del cargo - crédito @FBarbosaDelgado/X
Francisco Barbosa calificó a César Pachón de “sinvergüenza” y reclamó su salida urgente del cargo - crédito @FBarbosaDelgado/X

Esto contestó César Pachón a las declaraciones del ministro de Agricultura Indalecio Dangond: “Le llevan chismes”

El director de la Agencia de Desarrollo Rural, César Augusto Pachón, respondió públicamente al ministro de Agricultura, Indalesio Dangond, tras las recientes críticas sobre supuestas irregularidades en la entidad.

A través de un mensaje en redes sociales, Pachón manifestó: “Pilas ministro Dangond @MinAgricultura que hay muchos queriendo congraciarse con usted y le llevan chismes, si se los cree no va a durar un año en el cargo”.

El funcionario pidió al titular de la cartera: “Le solicito se retracte de sus acusaciones contra mi persona y se dedique a trabajar por el campo como yo si lo hago”.

César Pachón desafió a Indalecio Dangond y le pidió retractarse de acusaciones sobre la Agencia de Desarrollo Rural - crédito @CesarPachonAgro/X
César Pachón desafió a Indalecio Dangond y le pidió retractarse de acusaciones sobre la Agencia de Desarrollo Rural - crédito @CesarPachonAgro/X

Las declaraciones de Pachón surgieron luego de que Dangond solicitara su destitución, señalando posibles actos administrativos irregulares y despilfarro de recursos públicos.

El director de la Agencia de Desarrollo Rural defendió su gestión, asegurando que los señalamientos carecen de fundamento y responden a intereses ajenos al desarrollo rural.

Pachón insistió en que su labor se orienta al beneficio del campo colombiano, instando al ministro a priorizar las necesidades rurales sobre disputas personales. La controversia entre ambos funcionarios evidencia las tensiones presentes en el sector agrícola.

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