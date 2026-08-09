Traslados de presos en Colombia: Funcionarios del Inpec elevan alertas y piden protección por represalias

se presenta un llamado urgente del personal penitenciario del establecimiento de Girón, quienes reciben la llegada de dieciséis internos trasladados por orden presidencial y de la Dirección General - crédito Denuncias Antioquia

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El asesinato del inspector del Inpec Efraín Quesada Urrego generó una reacción inmediata de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), que advirtió sobre el riesgo para el personal tras la decisión de trasladar a 20 presos de alto perfil a la cárcel de Palogordo, en Girón.

La organización sindical denunció que esta medida expone aún más a los funcionarios, quienes ya enfrentan amenazas y carecen de garantías mínimas de seguridad.

De esta manera, la UTP resaltó la gravedad de la situación: “No queremos más funcionarios del Cuerpo de Custodia muertos”. La agrupación destacó que la cárcel de Girón no cuenta con los recursos humanos, logísticos ni tecnológicos suficientes para manejar a los internos de alta peligrosidad, mientras la incertidumbre se apodera del personal tras el crimen de Quesada Urrego.

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El traslado de los 20 reclusos, aún pendiente según el defensor de derechos carcelarios de Santander, Hernando Mantilla, se produce en medio de la conmoción por el asesinato del inspector. La UTP sostiene que el homicidio de su compañero es resultado de fallas en la gestión del riesgo y de la ausencia de medidas de protección eficaces para quienes trabajan en el sistema penitenciario.

La Unión de Trabajadores Penitenciarios advirtió que el Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec trabaja bajo amenazas constantes, con pocas garantías y escasas medidas de protección - crédito Uspec/Facebook

El sindicato cuestionó a la Dirección General del Inpec, la Regional Oriente y la dirección del CPAMS Girón por no haber atendido las reiteradas advertencias sobre amenazas y riesgos. Según los representantes sindicales, ya se habían emitido alertas tempranas y se conocían las amenazas contra el personal, pero las autoridades no reforzaron las medidas de protección.

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“Hoy el llamado es precisamente a que las autoridades departamentales, las alcaldías, Defensoría, Contraloría y demás entes nos brinden el apoyo necesario que necesitamos para desarrollar nuestra labor de una manera óptima. Estamos expuestos ante la delincuencia común y no queremos perder más compañeros como hace dos días perdimos a nuestro inspector Quesada Urrego, Efraín. Este es el llamado al Gobierno para decir que estamos presentes, que desarrollamos nuestra labor, pero que necesitamos garantías laborales para ejercer nuestra función de una manera óptima”.

La UTP inició una asamblea informativa de carácter permanente, buscando analizar la situación de seguridad y exigir respuestas inmediatas para proteger la vida de los funcionarios penitenciarios. El sindicato llamó al Gobierno Nacional, al Inpec y a las fuerzas de seguridad a fortalecer los esquemas de protección y revisar los protocolos de inteligencia en la cárcel de Palogordo.

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Ataques a funcionarios del Inpec

En los últimos días, un funcionario del Inpec fue asesinado en Santander y otro atacado en Bogotá, lo que ha elevado la tensión entre los trabajadores penitenciarios. Un panfleto con amenazas circuló en la cárcel La Picota, sumando temor al ambiente en el gremio.

Sindicatos del Inpec reclamaron al Gobierno Nacional y a las autoridades reforzar la protección, revisar los protocolos de inteligencia y prevenir retaliaciones tras los traslados y las amenazas - crédito Seup/Facebook

Óscar Robayo, presidente de la UTP, atribuyó los recientes ataques a retaliaciones por el cumplimiento de su labor: “Son las represalias de cumplir bien nuestra labor dentro de las cárceles. Es evidente que estas personas no pierden su poder delincuencial dentro de las cárceles, ni siquiera cumpliendo una medida privativa de la libertad”, expresó Robayo.

Ataque a funcionario del Inpec y hermano en Ibagué

Un tiroteo en un billar del barrio Jardín, en Ibagué, dejó a un funcionario del Inpec y a su hermano gravemente heridos durante la noche del sábado 8 de agosto. La agresión fue perpetrada por dos hombres armados que llegaron en motocicleta, abrieron fuego contra los hermanos y luego huyeron del lugar.

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Los heridos, identificados como Hedilbey Durán Serrano y su hermano, fueron trasladados de urgencia al Hospital Federico Lleras Acosta. Allí, los médicos evalúan la gravedad de sus lesiones, intentando determinar si los disparos comprometieron órganos vitales.

El funcionario del Inpec habría recibido dos impactos de bala: uno en un brazo y otro en una pierna. Su hermano sufrió varios disparos.

Las primeras versiones indican que ambos se encontraban dentro del establecimiento cuando los atacantes ingresaron y dispararon en repetidas ocasiones. Tras el ataque, los agresores escaparon en la misma motocicleta con la que arribaron.

El sindicato sostuvo que la cárcel de Palogordo, en Girón, tiene limitaciones humanas, logísticas y tecnológicas para recibir internos de alta peligrosidad - crédito Seup/Facebook

Ambos heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Federico Lleras Acosta. Allí, el equipo médico evalúa la gravedad de las lesiones y trabaja para determinar si los proyectiles comprometieron órganos vitales. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado exacto de salud de ninguno de los dos.

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El ataque contra un funcionario penitenciario ocurre en un contexto de alerta para el sistema carcelario local. En las últimas semanas, la seguridad en Ibagué y en el departamento de Tolima ha sido motivo de inquietud, lo que refuerza la preocupación entre las autoridades y la comunidad.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y establecer el posible motivo detrás del atentado. La información preliminar indica que la hipótesis principal apunta a un ataque dirigido, aunque todavía no se descartan otras líneas de investigación.

Los heridos, identificados como Hedilbey Durán Serrano y su hermano, fueron trasladados de urgencia al Hospital Federico Lleras Acosta - crédito Álvaro Tavera/Colprensa