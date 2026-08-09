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Padre de Abelardo de la Espriella se emocionó durante la posesión presidencial de su hijo pero le lanzó fuerte consejo: “Que se cuide mucho”

Entre lágrimas, Abelardo de la Espriella Juris celebró la llegada de su hijo a la Casa de Nariño y aprovechó la jornada para pedir más atención a los territorios y a la población vulnerable

Declaraciones de Abelardo de la Espriella Juris, padre del nuevo presidente de Colombia 2026 - 2030 - crédito Colprensa

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El 7 de agosto de 2026 quedará plasmado en la historia de Colombia, luego de que el abogado y empresario Abelardo de la Espriella se posesionó como nuevo presidente de la República de Colombia.

La ceremonia de investidura se llevó a cabo en la Universidad Santiago de Cali (USC), siendo la primera vez que este evento se realiza por fuera de Bogotá. El acto reunió a congresistas, delegaciones internacionales, invitados especiales y expresidentes, así como integrantes de su familia.

Entre la lista de asistentes se destacó su padre Abelardo de la Espriella Juris, que no ocultó sus sentimientos ante la llegada de su hijo al máximo cargo de la nación.

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En medio de su discurso como nuevo mandatario de los colombianos, la transmisión oficial se fijó en el padre del abogado cordobés que se desbordó en lágrimas ante el nuevo logro de la carrera profesional de su heredero.

Posterior al evento, De la Espriella Juris explicó luego qué significó para él presenciar ese momento. “Me dio mucho sentimiento ver que mi hijo llegó a la más alta posición del Estado con una lucha permanente y surgiendo desde la provincia”, indicó el también jurista en declaraciones a los medios de comunicación.

El padre de Abelardo de la Espriella lloró durante la ceremonia de investidura de su hijo - crédito Captura de Video Presidencia de Colombia/YouTube
El padre de Abelardo de la Espriella lloró durante la ceremonia de investidura de su hijo - crédito Captura de Video Presidencia de Colombia/YouTube

Asimismo, vinculó la posesión de Abelardo de la Espriella con una disputa entre regiones y el poder central. “Este es un grito de la provincia hacia el centralismo. Ojalá todo se cumpla, se descentralice el gobierno y se haga por la gente más necesitada de Colombia”, manifestó.

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Sin embargo, al ser consultado sobre un consejo paternal para afrontar el cuatrienio presidencial, el abogado le dejó una advertencia en relación con su nuevo entorno. “Que se cuide mucho de los amigos y de la familia, porque los enemigos están ubicados. Un ejemplo palpable, el gobierno que pasa”, comentó.

Por último, el padre del presidente consideró que la llegada de su hijo a la Presidencia no solo representa un logro familiar, sino una expresión política de las regiones frente a un poder históricamente concentrado en Bogotá. En esa misma conversación, definió el discurso de posesión con dos palabras: “Extraordinario, coherente”.

Abelardo De La Espriella se convirtió en el presidente N° 43 de la era republicana de Colombia - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo De La Espriella se convirtió en el presidente N° 43 de la era republicana de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente

La llegada del nuevo jefe de Estado a la Arena USC fue junto a Ana Lucía Pineda, nueva primera dama de Colombia, y sus cuatro hijos. Durante el acto, Honorio Henríquez, presidente del Senado, le impuso la banda presidencial que lo investió como presidente de la República, y minutos después, José Manuel Restrepo asumió como vicepresidente de Colombia.

Luego, Abelardo de la Espriella se trasladó al Cantón Pichincha para pronunciar su primer discurso como jefe de Estado.

Inicialmente, agradeció a los congresistas, al presidente del Senado, a las delegaciones internacionales, a su familia y a los asistentes, y sostuvo que comenzaba una etapa enfocada en la “recuperación del orden, de la autoridad y de la libertad”. También afirmó que sería “el presidente de todos los colombianos”, incluidos los que respaldaron otras opciones políticas.

Al referirse al periodo 2026-2030, aseguró que gobernará “al servicio de todos” con “convicciones claras” y un “programa sólido”. Añadió que durante su mandato “se harán respetar todas las reglas de la democracia” y que no habrá espacio para acciones que, según sus palabras, atenten contra la estabilidad de la Nación.

El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que su administración será un gobierno de las regiones y para las regiones frente al centralismo en Colombia - crédito Presidencia de Colombia
El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que su administración será un gobierno de las regiones y para las regiones frente al centralismo en Colombia - crédito Presidencia de Colombia

Igualmente, mencionó que no impulsará cambios por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente. “No habrá constituyente de ninguna naturaleza. No creo en asambleas convocadas para alterar el ejercicio de las reglas del Estado”, señaló.

La idea de la descentralización también fue punto clave en su primer discurso como mandatario colombiano. Allí, el presidente dijo que es el primer mandatario que es “un hijo verdadero del Caribe” desde la presidencia de Rafael Núñez y sostuvo que su administración será “un gobierno de las regiones y para las regiones”.

Del mismo modo, agregó que “la excesiva centralización administrativa se ha convertido en un verdadero obstáculo para el progreso”, por lo que reiteró su compromiso de que los departamentos y municipios requieren fortalecer su infraestructura para asumir las funciones que les corresponden en una nación descentralizada.

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