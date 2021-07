Le costó $600.000: mujer muere tras realizarse un procedimiento estético en un hotel en Valledupar

Le costó $600.000: mujer muere tras realizarse un procedimiento estético de ‘garaje’ en Valledupar (iStock)

En Valledupar, capital del departamento del Cesar, ocurrió un lamentable hecho que se desencadenó a raíz de un procedimiento estético irregular, mejor conocidos como de ‘garaje’: Seni María Guerra Urbaneja, de 28 años, murió tras ser inyectada con una sustancia hasta ahora desconocida.

Según el reporte del medio local El Pilón, la mujer que le realizó el procedimiento, de nombre Mildred, citó a su víctima en el hotel Los Cardones, centro de la ciudad, para que se realizara la intervención. Guerra, ciudadana venezolana que reside en el municipio de Aguachica, decidió acudir para hacerse retoques en los glúteos y los senos. Para esto, la supuesta esteticista le cobró 600.000 pesos.

“Lo que sabemos es que la doctora se llama Mildred y que también es venezolana como mi hija. Ella (la esteticista) decía que pasaba viajando por todo el país y que era un procedimiento muy seguro, a una les decía que demoraba un año y a otras que diez años”, expresó Inés Urbaneja, madre de la fallecida, al medio local.

Urbaneja, quien llegó al lugar de los hechos, evidenció que no fue solo un fármaco el que se le inyectó. “Me dijeron cuando llegué al hotel que mi hija estaba mal, que tenía los senos inflamados, que todo estaba rojo y no sé cómo ella (la esteticista) al verla en esas condiciones aun así le volvió a colocar eso. Conseguí una bolsa negra entre las cosas de mi niña y miré muchas inyecciones vacías y otras llenas”, añadió para el mismo portal.

El día de la muerte de Guerra, llegó a la habitación 108 del hotel y llevó consigo a una acompañante. Al llegar, Mildred le inoculó un líquido que deterioró su estado de salud rápidamente. Al verse afectada, el compañero sentimental de Seni llegó para llevarla en taxi a la Clínica Santo Tomas. A pesar de los esfuerzos, la mujer llegó al centro asistencial sin signos vitales.

Según el compañero sentimental, reportó RCN Radio, no es la primera vez que la mujer se realiza un procedimiento de ‘garaje’. De acuerdo con su testimonio, 25 días antes, la mujer se sometió a una intervención que la dejó con secuelas como fiebre y dolor. Por esto, entre otras cosas, quiso hacerse el retoque con Mildred.

“Cuando yo llego al hotel y pregunto por ella, me dicen que espere en la recepción, yo pensaba que iba a llevarla a una clínica, lo que no sabía era que le estaban haciendo el procedimiento allí. Lo único que sabemos es, que la persona que le hizo este procedimiento se llama Mildreth y que es de nacionalidad venezolana”, narró el hombre, quien coincide con la madre de la joven.

De acuerdo con el coronel Elkin Corredor, comandante de la Policía en el Cesar, se están indagando los hechos para dar con la captura de los responsables. “Desafortunadamente se siguen realizando estas prácticas ilegales, donde algunos ciudadanos pretenden mejorar su belleza natural y a bajo costos. En estos momentos ya estamos verificando con los familiares y con demás testigos y videos para esclarecer este hecho”, expresó el uniformado.

Por su parte, Lina de Armas, secretaria de Salud de Valledupar, informó que la mujer que realizó el procedimiento no cuenta con una profesión en el área de la salud. “El hotel no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo al interior de la habitación e igual vamos a acompañar el proceso y mirar lo que realmente sucedió. Es lamentable que todavía haya personas que se dejen manipular y se practiquen estos procedimientos en sitios no adecuados y con personal no autorizado”, recalcó, según reporta El Pilón.

