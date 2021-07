Colombia reporta 25.366 nuevos casos de covid-19, este 5 de julio

Empleados de la salud atienden a un paciente en la unidad de cuidados intensivos para enfermos de covid-19 en la Clínica CES, el 15 de junio de 2021, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este lunes 5 de julio, 25.366 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 50.470 pruebas de las cuales 38.100 son PCR y 12.370 de antígenos.

El informe también señala que 570 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 109.466 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 4.375.861 contagiados, de los cuales 177.871 son casos activos y 4.076.013 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Bogotá lidera con 6.696 contagiados, seguido de Cundinamarca con 2.473 y en tercer lugar Antioquia con 2.003.

Hay 1.026 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que, hasta las 11:59 p.m. del 4 de julio ya se habían aplicado en Colombia un total de 19.264.851 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 7.282.436 personas, mientras que 239.772 personas se han inmunizado con monodosis.

De igual manera, se detectó un aumento en el ritmo de vacunación, donde para el día se aplicaron un total de 149.121 dosis, de las cuales 68.754 corresponden a la segunda inyección mientras que otras 16.588 fueron monodosis.

Pacientes con comorbilidades serán vacunados sin estar en Mi Vacuna

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 744 de 2021, que modifica el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, con el que se busca eliminar barreras administrativas en cuanto a agendamiento de citas e identificación de la población a vacunar, especialmente pacientes con comorbilidades.

El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Fernández, explicó que esta actualización se dio “reconociendo la necesidad de avanzar en la cobertura de todas las personas con morbilidades priorizadas”.

Por esta razón, a partir de la fecha, “todas las personas con morbilidades priorizadas, definidas en el Decreto 630 de 2021, pueden asistir a los puntos de vacunación para ser vacunadas, solamente presentando su documento de identidad, ya sea cédula de ciudadanía, extranjería o Permiso Especial de Permanencia, junto con una certificación médica que muestre el diagnóstico de la morbilidad o condición de salud”, aseguró.

La certificación médica debe estar refrendada por un profesional de salud, con su respectivo registro sanitario, ya que él o ella será quien asuma la responsabilidad sobre la veracidad del reporte que realizó. Esta puede ser solicitada a través de las EPS, por consulta externa, o con un médico particular.

El funcionario aclaró que esta condición será para las personas que no hayan sido citadas a vacunarse o que no aparezcan en la plataforma Mi Vacuna, lo que permitirá avanzar con los pacientes que padezcan las comorbilidades priorizadas y que aún no han comenzado su esquema de inmunización.

“Esta decisión permite que sean cubiertas más rápidamente aquellas personas pendientes y permitir así a nivel poblacional reducir los mayores impactos en términos de mortalidad e incidencia de casos graves de covid-19. Esta medida es complementaria a la vacunación por edad, para la cual solo es necesario presentar el documento de identidad, sin necesidad de aparecer en la plataforma Mi Vacuna”, concluyó.

