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Antonella Petro le envió un mensaje a James Rodríguez tras la polémica en la despedida de la selección Colombia: “Colapsé un poco”

La hija del presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales una grabación en la que se refirió a lo ocurrido con el ‘10′ de la Tricolor, durante la despedida oficial de los jugadores

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La hija del presidente mostró su admiración por el '10', luego de la polémica por la despedida de la selección Colombia - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

Antonella Petro le respondió a James Rodríguez con un video publicado en su cuenta de Instagram. En él, la hija del presidente Gustavo Petro se desmarcó de la polémica que desató el encuentro protocolar de la despedida del equipo al Mundial 2026, presentándose como fan incondicional del capitán de la selección Colombia.

“Este video es para James Rodríguez”, dijo la hija del presidente, que compartió su historia con el fútbol y con el ’10′ de la selección. Se presentó como jugadora, hincha de Millonarios en Colombia y del FC Barcelona en Europa, y recordó el primer gol que celebró en su vida: el de volea de Rodríguez contra Uruguay en el Mundial de Brasil 2014. “Nunca lo olvidaré”, dijo.

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La joven también evocó el momento en que, de niña, le entregó al futbolista un cartel hecho a mano y una camiseta. “Aunque no fuera tremendo dibujo, tengo que admitir que lo hice con mucho amor. Te escribía cartas todos los días y bailaba ‘Ras tas tas’ como tú”, contó. Y agregó un detalle que, según ella, los une: “Soy zurda como tú. Por eso quería la foto”.

Nicolás Alcocer Petro habló sobre el polémico gesto que tuvo James Rodríguez con su hermana Antonella Petro - crédito @nicolas.alcocerpetro/Instagram
Nicolás Alcocer Petro habló sobre el polémico gesto que tuvo James Rodríguez con su hermana Antonella Petro - crédito @nicolas.alcocerpetro/Instagram

Sobre el instante del saludo en la ceremonia de entrega del Pabellón Nacional, Antonella describió lo que sintió cuando vio acercarse al capitán. “Los ojos se me iluminaron. Eres mi ídolo, mi referente, por ti empecé a jugar fútbol y cuando me diste la mano, por dentro, aunque no pareciera por fuera, sí colapsé un poco”, relató entre risas.

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El video cerró con un mensaje dirigido a toda Colombia. “A nuestra selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país”, afirmó, y enumeró a los jugadores y al cuerpo técnico a quienes pidió respaldar: James, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas y el entrenador Néstor Lorenzo.

“Cuando vuelvan del mundial, acá los estaremos esperando con los brazos abiertos. Ojalá ahí ya me pueda tomar la foto”, concluyó.

A la publicación inicial, Antonella sumó otro video en sus historias de Instagram con el que dejó claro que su pasión por el fútbol no es pasajera. La joven mostró su talento con el balón haciendo algunas dominadas sin dejar que la pelota tocara el suelo, antes de rematar a puerta.

Adicional a su mensaje a James Rodríguez, mostró su habilidad individual con una serie de "21" - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

La polémica entre James Rodríguez y Antonella Petro

En redes acusan a James Rodríguez de desplante a la hija del presidente cuando esta le solicitó una foto - crédito Presidencia de Colombia

El episodio que motivó el video ocurrió el 4 de junio durante el acto protocolario en el que el mandatario entregó sombreros vueltiaos a los jugadores. Antonella se acercó a Rodríguez para pedirle una fotografía, pero el futbolista continuó su recorrido por la fila.

Aunque intentó mantener la compostura, la reacción de la joven de 17 años no pasó desapercibida. Su expresión cambió notablemente: pasó de sonreír al ver acercarse al ‘10′ de la selección a mostrar un gesto de evidente desilusión, y fue tras la difusión de las imágenes que Nicolás Alcocer decidió pronunciarse.

La escena, captada en video, se viralizó en cuestión de horas y convirtió los nombres de ambos en tendencia nacional, motivando un pronunciamiento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol.

En un comunicado, expresaron su rechazo ante “cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional”, en vista de los ataques en redes sociales contra el plantel por su actitud durante la ceremonia, y en particular contra James Rodríguez.

El comunicado por parte de la Federación Colombiana de Fútbol se emitió el viernes 5 de junio de 2026, un día después del acto de entrega de la bandera - crédito cortesía Federación Colombiana de Fútbol
El comunicado por parte de la Federación Colombiana de Fútbol se emitió el viernes 5 de junio de 2026, un día después del acto de entrega de la bandera - crédito cortesía Federación Colombiana de Fútbol

Más adelante, el documento expresó que la política queda desligada de la Tricolor: “La selección Colombia representa a la Nación en toda su diversidad y pluralidad”, y “sus jugadores encarnan los valores del deporte y el esfuerzo colectivo, llevando consigo la ilusión y el sentimiento de millones de colombianos, al margen de cualquier consideración política o ideológica”, se manifestó.

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