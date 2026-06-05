De Pedro Ruiz a las aves y las fiestas: estos son los tres nuevos títulos de la ’Antología de Colombia’ de Benjamín Villegas

Villegas Editores presenta tres nuevos títulos de su colección ‘Antología de Colombia’, una serie bilingüe que reedita en formato medio los libros ilustrados más representativos del sello editorial fundado por Benjamín Villegas.

Villegas Editores presenta tres nuevos títulos de su colección ‘Antología de Colombia’, una serie bilingüe que reedita en formato medio los libros ilustrados más representativos del sello editorial fundado por Benjamín Villegas, con el propósito de acercar a nuevas generaciones a la memoria artística, cultural y natural del país.

Los tres nuevos volúmenes —Pedro Ruiz: Pinturas, Aves en Colombia, Tomo 1 y Fiestas, celebraciones y ritos de Colombia— se suman a los tres primeros títulos lanzados en abril: Luis Caballero, Homenaje/Homage, Colombia, sueños y aventuras y El Sabor de Colombia.

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Pedro Ruiz: Pinturas / Paintings reúne una selección de la obra del artista bogotano Pedro Ruiz, nacido en 1957.

Pedro Ruiz: Pinturas / Paintings reúne una selección de la obra del artista bogotano Pedro Ruiz, nacido en 1957, cuya trayectoria ha construido una mirada poética y crítica sobre el país. El volumen incluye un texto del escritor William Ospina, quien aborda el universo visual del pintor a partir de temas como la naturaleza, la memoria, la violencia y las contradicciones de Colombia.

Aves en Colombia, Tomo 1 / Birds in Colombia, Volume 1 recorre las cinco grandes regiones naturales del país —Andes, Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonía.

Aves en Colombia, Tomo 1 / Birds in Colombia, Volume 1 recorre las cinco grandes regiones naturales del país —Andes, Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonía— a través del trabajo fotográfico del sudafricano Murray Cooper, quien realizó expediciones junto a biólogos especializados en cada zona. Los textos del investigador Benjamin Freeman, Ph. D., profundizan en la diversidad de especies y ecosistemas que hacen de Colombia uno de los países con mayor riqueza ornitológica del planeta.

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Fiestas, celebraciones y ritos de Colombia se basa en los estudios de la antropóloga Nina S. de Friedemann y documenta un amplio espectro de manifestaciones culturales.

El tercer título, Fiestas, celebraciones y ritos de Colombia / Fiestas, celebrations and rituals of Colombia, se basa en los estudios de la antropóloga Nina S. de Friedemann y documenta un amplio espectro de manifestaciones culturales: desde el Carnaval de Barranquilla y el de Blancos y Negros hasta las fiestas llaneras, guajiras y del Pacífico, como San Pacho, y el Carnaval del Diablo de Riosucio. El libro también registra prácticas hoy prohibidas o en debate, como corridas, coleo, corralejas y riñas de gallos, con máscaras, música, danza, procesiones y tradición como hilo conductor.

La colección completa será bilingüe —español e inglés— y está pensada para circular tanto en el mercado local como en el exterior, con un formato más manejable y liviano que los grandes volúmenes tradicionales del sello, pero con la misma calidad de impresión en pasta dura, costura con hilo y reproducción a todo color.

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La iniciativa responde a una decisión personal de Villegas, quien a sus 77 años optó por reorganizar y poner en circulación una obra dispersa a lo largo de más de medio siglo.

La iniciativa responde a una decisión personal de Villegas, quien a sus 77 años optó por reorganizar y poner en circulación una obra dispersa a lo largo de más de medio siglo. “Resolví poner en orden el trabajo de toda mi vida, que está disperso, y reunirlo en una biblioteca para que las nuevas generaciones tengan acceso a ese conocimiento”, declaró el editor.

Con más de 300 libros publicados sobre arte, historia, naturaleza, fotografía y cultura colombiana, este proyecto marca además un cambio en su modelo de trabajo: “Estoy enfrentándome al público por primera vez; antes no vivía de vender libros, ahora dependo de que la gente los compre”, señaló.

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El plan editorial contempla la reedición de alrededor de 170 títulos, a razón de un libro cada diez días, lo que equivale a 36 publicaciones por año. Villegas escribió personalmente las introducciones de cada volumen, donde narra la historia detrás de cada libro. “Este es mi último gran proyecto de vida. Así que quiero hacerlo ya”, afirmó.

“Este es mi último gran proyecto de vida. Así que quiero hacerlo ya”, afirmó Benjamín Villegas.

“Son reediciones de los contenidos escritos y gráficos de los libros que considero más importantes, más hermosos y más exitosos sobre temas de Colombia publicados por Villegas Editores, son toda una de trabajo reunida en libros de arte, arquitectura, arqueología, antropología, naturaleza, flora y fauna, historia, de viajes y de fotografía”, comenta

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Detrás del proyecto hay también una postura frente a la imagen del país. “Yo decidí que iba a publicar la buena imagen de Colombia. Esa otra cara que también es verdad y que merece ser contada y recordada”, sostuvo Villegas. Los libros están disponibles en la tienda del sello, en librerías y en villegaseditores.com.