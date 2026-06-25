Colombia

Adolescente de 17 años murió por bala perdida dentro de su casa en Soledad, Atlántico

La joven fue alcanzada por un disparo en el barrio Ciudad Paraíso y murió en el Hospital Universidad del Norte; la Policía busca a los responsables

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Por un arma de fuego que observaron los uniformados fue que se presentó la reacción de los delincuentes - crédito archivo Colprensa
Una adolescente de 17 años murió tras ser alcanzada por una bala perdida cuando se encontraba en su vivienda en el barrio Ciudad Paraíso, en el municipio de Soledad, Atlántico - crédito archivo Colprensa

Una adolescente de 17 años murió tras ser alcanzada por una bala perdida cuando se encontraba en su vivienda en el barrio Ciudad Paraíso, en el municipio de Soledad, Atlántico. El hecho ocurrió durante la noche del martes y volvió a encender las alarmas por la situación de seguridad en este sector del área metropolitana de Barranquilla.

La información publicada por Revista Semana señala que la joven fue trasladada de urgencia al Hospital Universidad del Norte, donde murió durante la madrugada de este miércoles 24 de junio, pese a los esfuerzos del personal médico. Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer quiénes dispararon y bajo qué circunstancias ocurrió el hecho.

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De acuerdo con la versión conocida, la menor de edad estaba en su lugar de residencia cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego. Minutos después, sus familiares la encontraron herida en el suelo y la llevaron al centro asistencial. El caso fue reportado posteriormente a las autoridades.

Precaución - No pasar | Colprensa
Precaución - No pasar | Colprensa

Policía investiga los disparos

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que comenzó las labores investigativas para identificar a los responsables de los disparos que terminaron causando la muerte de la adolescente. La institución, liderada por el brigadier general Miguel Camelo, enfrenta un panorama de violencia que sigue afectando distintos sectores del Atlántico.

El cuerpo de la menor fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, en el sur de Barranquilla, para la respectiva necropsia. Mientras tanto, los investigadores buscan recolectar información en el barrio Ciudad Paraíso y establecer si el ataque estaba relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en la zona.

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Según el reporte, en el sector hay presencia de venta de estupefacientes y otras actividades ilegales desarrolladas por bandas criminales. Habitantes del barrio aseguran que el control de las autoridades ha sido insuficiente frente a la violencia que se presenta en las noches y que mantiene con temor a la comunidad.

Una residente del sector relató que los vecinos sienten miedo de salir después de cierta hora por la posibilidad de quedar en medio de una balacera. “Acá uno no puede ni salir de su casa después de las 8:00 de la noche porque en cualquier momento se puede formar una balacera o van a matar a otra persona”, dijo.

Comunidad denuncia extorsiones

La misma habitante agregó que la situación está “demasiado difícil” porque, según afirmó, en ocasiones terminan muriendo personas que no tienen relación con los hechos violentos. Su testimonio refleja la preocupación de la comunidad por el impacto de los enfrentamientos y ataques armados sobre personas ajenas a esas disputas.

Homicidio - Colombia
Homicidio por bala perdida - crédito Colprensa

Otra problemática denunciada por residentes del barrio Ciudad Paraíso es la extorsión. De acuerdo con el testimonio conocido, pequeños comerciantes y vendedores informales también estarían siendo afectados por cobros ilegales que dificultan el funcionamiento de sus negocios.

Si usted coloca una venta de empanadas, le llegan a cobrar la extorsión porque no le dejan abrir su puesto. Muchas tiendas han cerrado sus puertas”, señaló otra persona consultada sobre lo que ocurre en la zona.

El caso de la adolescente fallecida se suma a los hechos de violencia que no cesan en el departamento del Atlántico, pese a los esfuerzos anunciados por las autoridades. Para los habitantes del barrio, la muerte de la menor evidencia el riesgo que enfrentan incluso quienes permanecen dentro de sus casas.

La investigación deberá determinar quiénes fueron los responsables de accionar el arma y si el hecho está vinculado con bandas que operan en el sector. Mientras tanto, la comunidad pide mayor presencia institucional y acciones que permitan recuperar la tranquilidad en Ciudad Paraíso y otros barrios golpeados por la violencia en Soledad.

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