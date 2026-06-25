Obispos colombianos felicitan a Abelardo de la Espriella y llaman a la unidad tras las elecciones presidenciales

Tras las elecciones, la Iglesia Católica invita a todos los colombianos a la reconciliación, el perdón y la paz. Un mensaje de esperanza que nos recuerda la importancia de trabajar unidos por la justicia y la fraternidad en la nación. - crédito Conferencia Episcopal de Colombia

Tras la conclusión del proceso electoral del pasado 21 de junio y luego de finalizar el escrutinio nacional, la Conferencia Episcopal de Colombia emitió un mensaje dirigido a todos los ciudadanos en el que destacó el desarrollo pacífico de las elecciones presidenciales, felicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, y realizó un llamado a la unidad nacional para afrontar los desafíos del país.

En el comunicado, firmado por los principales representantes del episcopado colombiano, los obispos expresaron su agradecimiento por la forma en que se desarrolló la jornada democrática y resaltaron el compromiso demostrado por millones de colombianos que acudieron a las urnas para elegir a los nuevos mandatarios de la Nación.

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La declaración fue suscrita por monseñor Francisco Javier Múnera Correa, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia; monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, vicepresidente de la entidad, y monseñor Germán Medina Acosta, secretario general.

Los obispos destacan una jornada electoral pacífica

En su mensaje, la Iglesia Católica señaló que las elecciones presidenciales constituyeron una muestra de fortaleza institucional y de madurez democrática para Colombia.

“Valoramos el ejercicio electoral realizado este 21 de junio y el modo pacífico como transcurrió la jornada en todo el territorio nacional con una creciente participación de los ciudadanos”, expresaron los prelados.

Para la Conferencia Episcopal, el ambiente en el que se desarrolló la votación demuestra que las instituciones democráticas del país mantienen su solidez y que la ciudadanía continúa fortaleciendo su compromiso con los mecanismos de participación.

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Los obispos señalaron además que el incremento en la participación electoral representa una señal positiva para la democracia colombiana, al evidenciar el interés de los ciudadanos por involucrarse activamente en la definición del rumbo político de la Nación.

“Esto da prueba de la solidez de nuestras instituciones democráticas y del proceso de madurez en el que vamos avanzando como sociedad”, añadieron en el comunicado difundido este 24 de junio.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo recibieron el respaldo espiritual de los obispos para el inicio de su próximo gobierno. - crédito @delaespriella_style/Instagram y Conferencia Episcopal de Colombia

Felicitación a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la felicitación oficial al presidente electo y a quien lo acompañará en la Vicepresidencia de la República durante los próximos cuatro años.

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La Conferencia Episcopal expresó su reconocimiento a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo, quienes resultaron elegidos en las urnas tras la segunda vuelta presidencial.

“Felicitamos al Doctor Abelardo de la Espriella y al Doctor José Manuel Restrepo, Presidente y Vicepresidente electos”, señalaron los líderes religiosos.

Además de la felicitación institucional, los obispos ofrecieron su acompañamiento espiritual a los futuros gobernantes, manifestando su deseo de que el nuevo mandato contribuya a la estabilidad, la paz y el bienestar de todos los colombianos.

“Les ofrecemos nuestra oración para que en el ejercicio de su servicio al país podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad”, indicaron, citando un pasaje de la Primera Carta de San Pablo a Timoteo.

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El mensaje refleja la disposición de la Iglesia Católica de acompañar los procesos democráticos y de respaldar los esfuerzos encaminados a promover el bien común y la reconciliación nacional.

La Iglesia Católica reiteró su llamado a trabajar de manera conjunta por el bienestar y el futuro del país. - crédito Conferencia Episcopal de Colombia

Un llamado a construir el futuro del país entre todos

Más allá de los resultados electorales, la Conferencia Episcopal centró buena parte de su mensaje en la necesidad de fortalecer la unidad nacional y promover el diálogo entre los distintos sectores de la sociedad.

Los obispos insistieron en que el futuro de Colombia no depende únicamente de quienes asumirán la conducción del Gobierno Nacional, sino también del compromiso colectivo de ciudadanos, instituciones, organizaciones sociales, empresarios, trabajadores y comunidades.

“Invitamos a los colombianos y colombianas a valorar lo construido hasta ahora y a continuar forjando juntos el futuro”, señalaron.

En esa misma línea, recordaron que la construcción de país es una tarea compartida y permanente.

“La Nación es herencia y proyecto confiados a nuestra tarea y responsabilidad”, afirmaron, destacando que el desarrollo del país requiere la participación activa de todos los sectores sin distinción de posiciones políticas o ideológicas.

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La Conferencia Episcopal destacó la participación ciudadana y pidió fortalecer el diálogo y la reconciliación tras la jornada electoral. - crédito Conferencia Episcopal de Colombia

“Colombia nos necesita a todos”

El mensaje de la Conferencia Episcopal concluye con una invitación a mirar hacia adelante con esperanza y responsabilidad compartida, dejando de lado las diferencias surgidas durante la campaña electoral.

Los obispos insistieron en que el momento actual exige trabajo conjunto, diálogo y compromiso con el bienestar nacional.

“Avancemos juntos con esperanza en la construcción del país que anhelamos. Colombia nos necesita a todos”, concluye el pronunciamiento.