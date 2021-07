Video | Diva Jessurum reveló los difíciles momentos que vivió por cuenta del covid-19

Fotografía tomada de Instagram @DivaJessurum

Diva Jessurum es una talentosa y reconocida presentadora del Canal Caracol por el trabajo que realiza con las investigaciones de la vida de los famosos en el programa ‘Se Dice De Mí’ y en los diferentes noticieros. También es recordada por la manera en que presenta las notas de entretenimiento con su característico tono de voz, dinamismo y picardía a la hora de hablar. Jessurum también ha estado en el ojo de sus seguidores por los cambios que ha tenido su cuerpo, gozando de gran popularidad.

Diva ha revelado a través de su cuenta de Instagram, en donde se llama a ella misma como ‘La Única Diva de la Televisión’, que después de 12 días decidió informar que padeció de covid-19 y que pasó por momentos muy difíciles durante las diferentes etapas de la enfermedad.

“Hoy, 12 días después, vengo a contarles que me dio covid y me dio muy duro, no quise contar durante la enfermedad porque no estoy de acuerdo con estar armando shows mediáticos, ni utilizar el virus para ganar adeptos ni generar lástima”, mencionó en un Instagram TV publicado en su perfil.

Además, agregó que el hecho de no estar de acuerdo con informar sobre lo ocurrido, se debe a que una persona que está contagiada de esta terrible enfermedad, que apenas llega a su tercer pico en el país y que las autoridades informan que puede alargarse más, lo último que quiere es grabarse.

“Lo último que yo quería era grabarme, me dio durísimo, sentí que la cabeza se me iba a caer, me dolían las muelas, se me durmió media cara, me dieron escalofríos, yo sentía y todavía hoy siento la presión en el pecho terrible, incluso puedo decirles que me afectó la memoria”, puntualizó la talentosa comunicadora.

Y complementó que después de sufrir la enfermedad, entre los episodios de perdida de memoria que sufrió se encontraban olvidar la billetera para ir a hacer mercado, no recordaba ciertas funciones de manejo de su carro y celular.

“Cosas de mi cotidianidad apenas estoy empezando otra vez a recuperar todo eso, el covid es una realidad y a mí me ha tocado despedir a más de 15 personas, ha sido algo muy duro, muy difícil y eso que yo ya estoy vacunada con Janssen lo que significa que ni uno estando vacunado tiene segura la vida”.

Tomado de Instagram

Invitó a las personas a cuidarse, a no generar tanto show con la enfermedad para generar lástimas o seguidores y que hay que enfrentar la realidad que estamos viviendo. En su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, la periodista compartió unas palabras sobre su proceso de recuperación mientras retoma sus clases de patinaje.

Tomada de Instagram

“Recuperarse del contagio del covid es un asunto más difícil de lo que muchos creen. Al menos en mi caso ha sido complicado retomar el ejercicio, eso es duro porque el cuerpo siempre tiene sensación de agotamiento y desgaste mientras que la mente es traicionera y te pide más de lo que físicamente puedes dar. Es una lucha interna, más posible que imposible de ganar. Solo es cuestión de tiempo. Voy a mi ritmo y acompañada por mi profesor”.

La semana pasada, la barranquillera dio a conocer a sus seguidores, una lamentable noticia para ella, el fallecimiento de una de sus mascotas. La información fue dada a conocer tras la publicación de varios mensajes despidiéndose de su perro, que perdió la vida tras sufrir una inflamación en el cerebro.

“Descansa en paz mi mono hermoso. Siempre te voy a recordar con todo el amor del mundo. Nuestro bebé lindo, sube al cielo angelito de mi corazón. Gracias por tanto amor. Una inflamación cerebral acabó con tus días, pero tú estarás con nosotros por siempre. Gracias por esperarme para morir en mis brazos”, escribió en Instagram Jessurum.

SEGUIR LEYENDO