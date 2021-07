‘Primera Línea’ le repuso la gorra a Luis Ernesto Gómez, pero con un duro mensaje: “Me da asco”

Luego de la controversia generada este jueves 1 de julio cuando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no asistió a la reunión convocada por su propia administración con miembros de la ‘primera línea’, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, publicó un video de la reunión en el que confronta con integrantes de ese grupo social.

En la filmación, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se observa al alto funcionario capitalino, rodeado de varios jóvenes manifestantes, indignados porque la mandataria los dejó plantados, hecho que calificaron como “una falta de respeto”.

Uno de los líderes juveniles lanzó duros comentarios hacia Gómez, anunció que él y su grupo social saldrán nuevamente a las calles a protestar y se mostró bastante molesto por la actuación del Distrito.

“Luis Ernesto ponga cuidado. Esta noche, a los que salgamos hoy a los puntos de resistencia nos estarán matando otra vez. Que no nos quiten los ojos porque esto (la confrontación) usted nos lo va a cobrar en los calles, ¿cierto? El Esmad va a salir otra vez a reprimir. Hacemos responsable a todo lo que pasó hoy, a esta payasada, a este circo que ustedes montaron, por si hoy los compañeros de ‘portal resistencia’ y los de Usme no vuelven a sus casas, o resultan asesinados y golpeados, lo responsabilizamos a sumercé y a Claudia López. Ustedes no quisieron hablar”, aseveró el joven.