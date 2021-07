La Universidad Industrial de Santander retornará a las aulas de clase el próximo 12 de julio

29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. Cuatro candidatos siguen en carrera por rectoría de la UIS. (Colprensa-Nelson Alfredo Hernández)

La Universidad Industrial de Santander (UIS) abrirá las puertas de sus sedes a partir del próximo 12 de julio para que los estudiantes y profesores retornen a las aulas de clase bajo la modalidad de alternancia, según informó el rector de la institución educativa, Hernán Porras.

El director de las UIS aseguró que este retorno que se dará de manera segura y gradual, y contará con todos los protocolos de seguridad, se llevará a cabo en modalidad híbrida, lo que representa que las clases se alternarán entre la presencialidad y la virtualidad.

“Nosotros hemos hablado con los profesores y estudiantes y establecimos que el próximo lunes 12 de julio estaremos retornando a actividades académicas en la Universidad bajo la modalidad híbrida con alternancia”, indicó Hernán Porras, en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

De igual manera, el rector se refirió a que esta decisión debe ser aprobada por la Alcaldía de Bucaramanga, que es la entidad administrativa que otorga el permiso para la reanudación de las clases, de acuerdo con el estado de la ocupación de las UCI en el área metropolitana de la capital de Santander.

Según el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del departamento, el porcentaje total de ocupación de camas UCI en el área metropolitana es del 97,99 % con un total de 670 pacientes hospitalizados, de los cuales 215 son por diferentes patologías y 320 son por complicaciones derivadas del codid-19.

Dentro de las ciudades con mayor ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos se encuentran Piedecuesta con el 110 %, Bucaramanga con el 97,68 % y Floridablanca con el 97,37 %, evidenciando el posible colapso del sistema sanitario del área metropolitana.

A su vez, el director indicó que la modalidad que se utilizará en la UIS para el ingreso de los estudiantes será de pico y carnet, similar al pico y cédula que se ha utilizado en las diferentes ciudades del país y en el que se regula el acceso con el último número del documento.

En el caso de los profesores, Hernán Porras señaló, en declaraciones recogidas por el medio radial, que aquellos que tengan comorbilidades permanecerán en sus casas dictando las clases de todos los programas académicos.

Clases en alternancia en 2020 (Colprensa - Álvaro Tavera)

Así funcionará el protocolo para el regreso a clases presenciales en el país

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, explicó el pasado 24 de junio los aspectos generales del protocolo de bioseguridad para el regreso a las aulas de clase en instituciones educativas de diferentes niveles, el funcionario dejó claro la importancia de seguir unos lineamientos con el fin de reactivar el sector educativo sin que se generen rebrotes.

Medidas para el regreso a clases:

Los alumnos y maestros tendrán que socializar las medidas a la comunidad educativa en la que pueden existir posiciones y prejuicios que se deben discutir con base en la evidencia para poder generar el proceso de apertura, considerando las diferentes implicaciones que tendría tanto para los estudiantes como para los docentes.

Asistir a los colegios solo quienes no presenten síntomas, uso del tapabocas, establecimiento de horarios para lavado de manos, no compartir alimentos, guardar el tapabocas en bolsa de papel mientras se come, evitar tocarse la cara, la nariz o evitar frotarse los ojos, distancia física de al menos 2 metros con otras personas, no recomendable el uso de guantes excepto las personas de limpieza, son algunos de los principales parámetros.

En cuanto a medidas locativas, el suministro de agua potable para el consumo, la limpieza y desinfección de tanques y toda la infraestructura educativa, disposición de insumos para la higiene, limpieza y desinfección, ventilación, señalización y distanciamiento entre pupitres y comedores para tener un menor contagio.

Escalonar tiempos de ingreso y salida de personas y vehículos para evitar pérdida del distanciamiento físico que conlleve a aglomeraciones y aumento en la tasa de contagio. Toma de temperatura con planillas para el registro y control de todas las personas que acudan a la institución.

