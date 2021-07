D’Alessandro cree que no hay que afanar a Carrascal y plantea: “Le sacaría el peso de la 10″

Jorge Carrascal heredó la '10' de Juan Fernando Quintero. REUTERS/Alejandro Pagni

Tras la salida de Juan Fernando Quintero al Shenzhen, este 2021 el también colombiano Jorge Carrascal heredó el ‘10′ en la camiseta del River Plate, número que también vistió el DT del conjunto Millonario, Marcelo Gallardo. Y aunque los primeros meses el centrocampista demostró con calidad que merecía portar este dorsal, con el transcurrir el tiempo comenzaron a aparecer las dudas; para algunos es un futbolista desequilibrante, eso no es un secreto, pero le falta constancia.

“Le falta darle la continuidad a todo el talento que tiene, que por ahí en pocos minutos lo gestiona mucho mejor que cuando le toca jugar todo el partido”, explicó, acerca de Carrascal, el muñeco Gallardo la temporada pasada.

Esa falta de continuidad a la que aduce Gallardo es la que habría llevado al club de la banda cruzada a escuchar ofertas por Jorge Carrascal, de acuerdo con Paulo Boselli, director de Global Business Group, una de las agencias que representa a Carrascal —junto con World Soccer Agency, en cabeza de Alessandro Lucci—. No obstante, el colombiano hoy entrena en la pretemporada del equipo argentino en Orlando, Estados Unidos.

Pues bien, sobre la difícil realidad que atraviesa el jugador cafetero se refirió otro ‘10′ histórico de River Plate Andrés D’Alessandro, en conversación con el programa ¿Cómo te va?, emitido por Radio Colonia. El volante que se mantiene vigente con 40 años afirmó:

“No hay que apresurar a Carrascal, es joven y jugar en River no es fácil. La camiseta de River es pesada, no solo la 10. Tiene un entrenador que va a saber llevarlo de la mejor manera. Cuando existe una base importante y un equipo consolidado con jugadores de experiencia, como Ponzio y Maidana, que ayudan a los más jóvenes, los jugadores se sienten más cómodos. En algún momento se va a soltar y mostrar todo lo que sabe”.

Para D’Alessandro, una buena forma de ayudar a Carrascal es quitándole el peso del número ‘10′ en la camiseta y otorgándosela a otro jugador con las características de volante creativo, como Agustín Palavecino, que llegó esta año a River luego de destacar en el Deportivo Cali.

Luego de cuatro temporadas con el Internacional (Brasil), D’Alessandro fichó por el Nacional (Uruguay), donde milita en la actualidad. REUTERS/Diego Vara

“Le sacaría el peso de la 10 a Carrascal. Marcelo ya sabe lo que es usar esa camiseta y sabe a quien dársela. También se la dejaría a Palavecino, que tiene características de enganche. Hoy los que veo con las características del 10 son Palavecino y Carrascal (...). Lo dejaría tranquilo, que juegue y que piense que tiene la 47, la 48, la 70...”.

Con relación a Carrascal también se refirió, el pasado 22 de junio, Juanfer. Desde China, en Radio Colonia, afirmó:

“A Carrascal el club le tiene mucha confianza, es un gran jugador, el entrenador confía en él. El Pity y yo también vivimos eso. Estoy seguro y confiado que va a hacer las cosas mejor y el entrenador lo va a respaldar. Está todo dado para que siga demostrando su calidad”.

El propio Carrascal, en River Monumental Tira, el 29 de junio, expresó lo que siente al notar cómo, a veces, en el campo de juego las cosas no se le dan como él quisiera.

“No le presto atención a las críticas, las redes, la tv, o los periódicos, porque no necesito la opinión de los demás, porque yo sé lo que me pasa, hasta me fastidio y dejo de correr, pero no es porque uno no quiere, es el fastidio que no te sale las cosas” sostuvo el volante, esperando que este segundo semestre del 2021 le sonría.

SEGUIR LEYENDO: