Ángela María Robledo se pronuncia sobre la decisión de la Corte Constitucional

Este jueves 1 de julio se conoció al respuesta de Ángela María Robledo a la decisión de la Corte Constitucional de dejarla sin curul por doble militancia. En un comunicado, la representante a la Cámara dijo que es un fallo “en contra del derecho fundamental a la oposición, anulando el fallo del Consejo de Estado del 11 de marzo de 2020 que le había devuelto la curul de la paz”.

La decisión se dio luego que la Corte Constitucional eligiera para su revisión la tutela que había interpuesto la congresista contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, ante las demandas por doble militancia.

Siempre he sido respetuosa de la Corte Constitucional y de sus fallos y esta no será la excepción. En su momento, cuando decidí acompañar a Gustavo Petro como fórmula a la Vicepresidencia, consulté con expertos constitucionalistas, quienes me aseguraron que no estaba violando ninguna norma, por cuanto la doble militancia no está contemplada como causal de inhabilidad para aspirar a la Presidencia o Vicepresidencia.