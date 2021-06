JEP autoriza extradición a EE. UU de ‘Rambo’, excomandante de las Farc capturado en 2018

/ Colprensa

Este miércoles la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer que negó la garantía de no extraditar a Luis Eduardo Carvajal Pérez, alias ‘Rambo’, por lo que la justicia ordinaria y Presidencia podrán proceder con el envío del narcotraficante a los Estados Unidos.

La Sección de Revisión, al analizar las pruebas allegadas al proceso, concluyó que las conductas por las que el señor Luis Eduardo Carvajal Pérez es solicitado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América, no tienen relación con el conflicto armado y que existe probabilidad de que se hayan cometido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final de Paz.

Por esta razón la JEP decidió negar la garantía de no extradición que solo abarca a ex integrantes de las antiguas Farc-EP, como lo es Carvajal Pérez, sin embargo, solo podrá gozar del beneficio si sus actos fueron cometidos en hechos relacionados con el conflicto y antes del 1 de diciembre de 2016. En el caso de que hayan pasado después, solo se aceptará si tienen relación directa con la dejación de armas, pero no fue su caso.

El hombre venía adelantando trámites ante el Sistema Integral de Paz (que comprende a la Comisión de la Verdad, a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas) y por eso la Sección de Revisión remitió el asunto a la jurisdicción ordinaria advirtiendo de dichos aportes, para que la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República, en el ejercicio de sus competencias y la discreción que éstas les permiten, valoren y ponderen esas contribuciones al momento de emitir el concepto y la decisión definitiva sobre la extradición del mencionado ciudadano.

En el acta fechada el 17 de junio de este año de la Sección de Revisión, se hace el recuento de lo sucedido con alias ‘Rambo’, quien fue capturado por la Fiscalía General de la Nación el 3 de julio de 2018 y había sido pedido en extradición desde el 15 de febrero de ese mismo año por intentar enviar cinco kilógramos de cocaína a Estados Unidos.

Ante esto el 10 de julio la defensa del hombre radicó un documento ante la JEP solicitando que se le aplicara la garantía de no extradición.

Su captura

Agentes de la Policía y la Fiscalía detuvieron ayer al ex jefe de la columna ‘Daniel Aldana’ en una finca ubicada en el municipio de Puerto Rico, departamento de Caquetá. Es señalado de obstruir a la justicia al tratar de ingresar a las listas de JEP a reconocidos narcos para evitar que fueran enviados a Estados Unidos.

‘Rambo’ era uno de los exguerrilleros que controlaban el negocio del narcotráfico de las FARC en zonas del departamento de Nariño donde estaba ubicado su frente, y donde actualmente se encuentran extensas hectáreas de cultivo de coca por su estratégica ubicación: fronteriza con Ecuador y aledañas a costas del Pacífico, por donde se trafica la droga.

Uno de los principales testigos en su contra es el propio Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez y quien fue extraditado y actualmente colabora con la justicia de Estados unidos. La decisión de la JEP se esperaba desde 2019 teniendo en cuenta que su captura se dio ya hace más de tres años.

La última decisión controversial sobre el tema fue cuando la JEP no autorizó la extradición de alias ‘Jesus Santrich’ por falta de pruebas.

