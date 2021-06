Este sería el nuevo equipo de Nairo Quintana para la próxima temporada ¿Se va del Arkéa?

Nairo Quintana interesa a un equipo del World Tour de cara al próximo año. Foto vía: Arkéa Samsic.

Nairo Quintana firmó en septiembre del 2019 con el equipo Arkéa Samsic, con el cual esperaba afrontar nuevos desafíos, alejado de las diferencias que se llegaron a producir al interior del Movistar: “Van pasando los años y sentía que necesitaba un aire nuevo, sin polémicas ni guerras, que es lo que más odio”, fueron sus palabras en una entrevista en mayo del año pasado.

Sin embargo, sus últimos meses con la escuadra francesa no han sido los mejores, pues el colombiano, así como sus demás compañeros de plantel, no han encontrado el mejor estado físico y sincronía grupal. Incluso el director del equipo, Yvon Ledanois, fue muy crítico con el rendimiento de sus corredores luego de disputarse el pasado Critérium del Dauphiné:

“Tenemos que decirlo: no estamos donde deberíamos estar. Muchas personas del equipo tienen que cuestionarse individualmente. No estamos donde deberíamos estar, y no puedo aceptarlo. [...] No somos buenos”, declaró.

Por ello, y teniendo en cuenta que Nairo termina contrato con el Arkéa este año, ya empiezan a circular versiones sobre un posible cambio en su carrera. El profesor Óscar Restrepo, periodista que cubre el Tour de Francia para ESPN, manifestó en el transcurso de la cuarta etapa que el AG2R, escuadra francesa del World Tour, está interesado en los servicios de Quintana, teniendo en cuenta que este no tiene un líder definido tras la salida del local, Romain Bardet, rumbo al DSM.

Dicha transferencia representaría una gran ventaja para Nairo en términos deportivos, y es que, al ser el AG2R un equipo de primera división, tendría participación automática a todas las carreras del calendario, incluido el Giro de Italia y la Vuelta a España. Recordemos que el Arkéa, siendo de categoría Pro Continental (segunda división), necesita de una invitación para disputar las grandes vueltas y, por su nacionalidad, es habitual que solo reciba el aval en el Tour de Francia.

Presentación del equipo AG2R Citroen en la previa de la etapa 3 del Tour de Francia 2021. Foto vía: REUTERS/Chris Graythen.

El único antecedente de un colombiano en dicho equipo es el de Carlos ‘Bananito’ Betancur, quien hizo parte entre 2013 y 2015. En ese periodo de tiempo, sus mejores resultados fueron un quinto puesto en la clasificación general del Giro de Italia 2013 junto a la distinción como mejor joven de la carrera; además de dos victorias de etapa en la París-Niza 2014.

Por ahora, Quintana continúa enfocado en la presente edición del Tour, y ya ha expresado tener buena condición en la primera semana de carrera: “Siento que cada vez estoy mejor”, aseveró al término de la segunda fracción.

DEL TRIUNFO A LA INCERTIDUMBRE:

“Si se acaba el ‘feeling’ y la alegría, tienes que cambiar. En Movistar siempre me trataron bien los auxiliares y tuve muy buenos momentos, pero llegó la hora de dejar a muchos amigos con dolor”, manifestó Nairo sobre su salida de la escuadra telefónica.

Cuando llegó al Arkéa, las expectativas fueron altas. Los primeros meses fueron muy positivos (2020), pues, recordemos, se llevó la clasificación general del Tour de la Provence y del Tour de los Alpes Marítimos, así como una victoria en la etapa 7 de la París-Niza.

Sin embargo, luego de un accidente en julio del 2020, en el cual un carro lo estrelló mientras entrenaba en en cercanías de Motavita, Boyacá, sería el comienzo de su ‘calvario’. En el Tour del año pasado Quintana sufrió tres caídas, sin embargo, la que más secuelas dejó fue la de la etapa 13: el boyacense terminó contra unas ortigas, las cuales le provocaron brotes y ronchas en todo el cuerpo.

Terminada la ‘Grande Boucle’ el ‘capo’ se sometió a una operación en sus dos rodillas, y ya volvería a competir hasta este año. Si bien su rendimiento ha sido irregular y no ideal —como él mismo lo ha manifestado—, también ha sabido celebrar más victorias. Las más importantes, sin duda, ocurrieron en la Vuelta a Asturias (30 abril-2 de mayo), donde consiguió un triunfo en la etapa 1 y se llevó la general.

Nairo Quintana conquistó su segundo título en la Vuelta a Asturias. Foto: Twitter @vueltasturias.

