Concejal borracho protagonizó bochornosa pelea con policías en Piedecuesta, Santander

Concejal de Piedecuesta en aparente estado de embriaguez discute con policías / Tomado de Twitter @oswal_rivera

Una nueva polémica política se abre paso en Colombia, esta vez fue protagonizada por el concejal de Piedecuesta, Santander, Octavio Cárdenas Almeida, quien se encontraba en estado de alicoramiento frente a la estación de Policía de ese municipio, mientras que peleaba con miembros de la institución.

En un video que circula en las redes sociales se observa a Cárdenas, quien milita en el partido ASÍ, bastante molesto en la madrugada de este 29 de junio, donde se observa alegándole a los policías y argumenta que es representante de un gremio de transportadores informales de ese municipio santandereano.

“Mire soy concejal de Piedecuesta y lo que hacen aquí no lo pueden hacer, grábenme todo lo que quiera, pero eso no lo pueden hacer”, gritaba el cabildante a los uniformados.

Además, en la grabación se aprecia al concejal Cárdenas detrás de las vayas de la estación de Policía, mientras que insulta a los patrulleros y les hace varios reclamos: “Guárdenme, métanme al calabozo, hagan lo que quieran conmigo, les voy a decir algo, todos los que están aquí ni viven en Piedecuesta (groserías), no conocen de las necesidades (groserías)”, decía el hombre con improperios hacia los uniformados.

De acuerdo con lo que recopiló el diario de Santander, ‘Vanguardia’, Octavio Cárdenas había participado en una pelea instantes antes del suceso, en el puesto de mando de Piedecuesta. Además, según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el político estaba bebiendo licor en un lavadero de motos, que terminó en una riña, por un supuesto pedido de cervezas.

Esta situación ocasionó, presuntamente, golpes, gritos y alteración de la tranquilidad de los habitantes del sector en el que ocurrieron los hechos. Tras la pelea, los vecinos del lavadero alertaron a las autoridades de lo sucedido, quienes arribaron a la zona donde estaban departiendo los ciudadanos, y dice la Policía, Cárdenas Almeida se encontraba molesto y con tono airado.

Luego de que las patrullas de la Policía llegaron al establecimiento, procedieron a realizar un “traslado por protección” a la estación de la fuerza pública de Piedecuesta y allí se le impuso un comparendo al concejal por alteración del orden público.

Tal parece que el ‘parte’ no le gustó mucho al servidor público, quien, en compañía de otro hombre, supuestamente allegado al concejal, le reclamaban a los uniformados por la situación. “Señor personería, tienen que hacer eso, tienen que grabar eso es trabajo de ellos. Cómo van a subir una motocicleta ahí en un plató”, dice el hombre, muy molesto porque le interpusieron la sanción.

Otro de los momentos que protagonizó el cabildante:

Concejal de Piedecuesta en aparente estado de embriaguez discute con policías / Tomado de Twitter @oswal_rivera

La Personería de Piedecuesta se pronunció sobre lo sucedido y aseguraron que varios ciudadanos, incluidos el concejal, violaron el toque de queda que se impartió en el municipio entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.

“Los delegados abogados de la entidad una vez llegaron a la estación de Policía se enteraron con que al mismo tiempo se adelantaba el procedimiento en que estaba el concejal involucrado”, explicó el personero de Piedecuesta, Freddy Alberto Gómez López, según recopiló Vanguardia.

El funcionario, además, asegura que esas situaciones de orden público son aisladas y aseguró que a Cárdenas, como a sus acompañantes, se les interpuso un “procedimiento de medida correctiva”. Además, confirmó que el cabildante y su grupo de departidores “estaban un poco exaltados y reclamando porque llevaban la motocicleta en el plató, lo cual no tenía nada que ver con ellos. No obstante, ellos aseguraban que no había grúa contratada por Tránsito”, precisó el personero.

De acuerdo con el diario bumangués, la riña del concejal se suma a otra de las controversias que recientemente generó cuando participó en una de las plenarias del Concejo en estado de alicoramiento.

SEGUIR LEYENDO: