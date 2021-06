Yeferson Cossio publicó impactantes fotos y videos del accidente que lo dejó en silla de ruedas

El polémico accidente que sufrió hace unos meses el controvertido influenciador Yeferson Cossio ha dado bastante de qué hablar, no solo porque no se revelaron detalles del mismo, sino también porque muchos seguidores aseguraban que era otra broma del creador de contenido. Sin embargo, en las últimas horas, Cossio compartió estremecedores videos y fotos del accidente.

El aparatoso accidente que sufrió el joven antioqueño se dio luego de que cayera de un balcón que lo dejó en una silla de ruedas y, con ayuda de su familia y los especialistas, ha logrado salir adelante. De hecho, en la publicación del influencer se puede ver que, con ayuda de muletas, puede caminar mucho mejor.

En su perfil de Instagram, donde acumula más de 5 millones de fanáticos, Cossio publicó sensibles videos e imágenes en las que mostró los procedimientos quirúrgicos a los que se sometió para recuperar la movilidad en las piernas.

En la publicación se observan aparatos de ortopedia, incrustados en los cuádriceps de Yeferson, mientras que los especialistas lo chequean y le realizan varios procedimientos médicos que, se presume, le permitirán recuperarse por completo.

Recordemos que ya se cumplen casi tres meses desde que el joven se enfrentó a esta difícil situación, por lo que en la descripción del post escribió: “Exactamente hoy hace 100 días atrás tuve mi accidente. Llevo exactamente 100 días sin poder caminar, quien sabe cuánto falta para hacerlo de nuevo”.

En otros aparte de la publicación, Yeferson Cossio hizo ‘catarsis’ sobre la situación que enfrentó y dijo que pasar por una situación tan compleja le ha enseñado a valorar todo y dejó un mensaje a sus fanáticos para que valoren lo que tienen y que agradezcan el poder realizar labores tan sencillas como ir solos al baño.

“Ha sido una experiencia tan dura, tan exageradamente dolorosa, tan mentalmente desgarradora, pero estoy tan agradecido, gracias a esto veo la vida de una manera diferente y valoro todo muchísimo más, me doy cuenta de cuán afortunados somos por el hecho tan simple de poder levantarnos al baño, podernos girar en la cama, etc. (...) Siempre nos enfocamos en lo que nos hace falta y no nos enfocamos en lo que tenemos, somos muy afortunados, eres una persona privilegiada por el simple hecho de poder leer esto”, dijo.