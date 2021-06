“Tranquila que Laura Acuña no va a hacerle el cajón”, Laura Tobón aclaró si tiene miedo o no a trabajar con Laura Acuña

Laura Tobón y Laura Acuña. Foto: Instagram @lauraacunaayala y @laura_tobon

Laura Tobón y Laura Acuña, además de ser tocayas también comparten la misma labor como presentadoras. Y ahora, las dos bellas mujeres compartirán set en ‘La Voz Kids’ y ‘La Voz Senior’, concursos de canto que serán transmitidos por el Caracol Televisión.

Recientemente, en una entrevista concedida a Diva Rebeca, personaje interpretado por el actor Omar Vásquez, la comunicadora se sinceró respecto a lo que siente de trabajar con Acuña en el set de una nueva versión del reality que prepara Caracol, justo después que Tobón asegurara que el único consejo que le daría a su yo del pasado, sería:

“Sabes qué, el camino se pone mejor. No tienes nada qué temer. ¡Tranquila!”.

Sin embargo, y para ponerle un poco más de picante a la entrevista, en tono gracioso ‘Diva Rebeca’ le dijo “tranquila que Laura Acuña no va a hacerle el cajón”, mientras que las dos reventaron a carcajadas. Adicionalmente, la entrevistadora aseguró que Tobón tenía todo para estar presentando el show principal, pero cuestionaba si la habían enviado a backstage o le habían hecho el cajón.

“Mi amor sólo te digo que estoy compartiendo set con una gran presentadora que es Laura, ella me acuerdo que yo cuando empecé en el Canal RCN estaba allá, siempre la admiré por su gran talento y que hoy pueda compartir escenario con ella es algo que me beneficia a mí porque voy a aprender”, expresó Tobón durante la entrevista.

Además, agregó “si o sí, agarradas de la mano, vamos con toda, con este desafío que se llama ‘La Voz Kids’ y sí Rebe, si voy a estar en el show principal”.

Durante la entrevista, la presentadora tuvo la oportunidad de hablar de su libro ‘La Magia Está Dentro De Ti’, que escribió hace aproximadamente cinco años y resaltó un mensaje que siempre le dice a los niños de ‘La Voz Kids’.

“Si tú no crees en ti, quién va a creen en ti; si tú no tienes esa fuerza dentro de ti, quién la va a sacar por ti, entonces abre los ojos y has todo lo que puedas por ti desde el amor, desde el respeto y por supuesto valorarte”, mencionó Laura Tobón.

Es de recordar que, ‘La voz kids’ acoge a jóvenes cantantes menores de 15 años y ‘La voz senior’ será para quienes superen los 60 años de edad.

Ahora, respecto de cómo se siente Laura Tobón – quien ya ha hecho parte del reality como presentadora en el pasado – de trabajar con su tocaya, comentó que está “muy emocionada”. Al ser interrogada al respecto por un usuario dijo en sus historias de Instagram: “Emocionada de tener nueva compañera. ¡La vida nos vuelve a unir! A divertirnos como nunca en La Voz Kids Colombia”.

Un poco de la carrera de Laura Tobón

La presentadora también trabajó en el Canal RCN, y al igual que Acuña, también estuvo en el noticiero presentando la sección de entretenimiento.

Posteriormente, trabajó en programas como ‘Cámbiame el look’, del canal E!, además de ‘Popsulas’, que se puede ver en YouTube en el canal de E online Latino.

Ahora, ambas mujeres unirán su talento en ‘La Voz’, cuya nueva versión no tiene fecha de estreno por el momento y se desconocen los jurados, por lo pronto se ha confirmado que Fanny Lu no hará parte.

