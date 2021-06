Mari Segura, la colombiana que cautivó en ‘La Voz Portugal’, anuncia su proyecto como solista

Mari Segura

El pasado 25 de octubre del 2020, con su guitarra, y con un cover de la canción ‘Let it go’ de James Bay, la bogotana Mari Segura brilló en las audiciones a ciegas del concurso de talentos musicales La Voz, en su versión en Portugal. Diogo Piçarra, uno de los cuatro jueces, fue le primero en confiar en ella al presionar el botón de su silla a los pocos segundos de que iniciara la interpretación de Mari. A su paso, António Zambujo y Marisa Liz se dieron la vuelta al mismo tiempo. Aurea fue la última juez en girar su silla para ver a la colombiana. Aunque no logró ganar el concurso, de la mano de António Zambujo, a quien escogió como su entrenador, Mari es recordada por su presentación y ahora presenta su proyecto como solista.

Mari, quien también cantó ‘Bésame Mucho’, ‘Riptide’, y ‘Skinny Love’ durante su estadía en la competencia, ya firmó con la disquera Sony Music en Portugal, y se prepara para darle continuidad a su carrera, que ya lleva años consolidándose pero que llegó a tener un gran impacto tras su participación en aquel programa y que ahora se convierte en algo oficial tras la firma de su contrato.

“Lo que hizo que esto hiciera clic fue que a principio del mes tuve tres conciertos yo solita, tocando solo canciones originales, y fue el tipo de Sony Music que estaba más interesado en verme en vivo”, relató la artista, en una entrevista con Noticias Caracol, canal que, justamente, se prepara para darle espacio a una nueva versión de La Voz Kids, y el estreno de La Voz en su versión senior.

Para Mari este camino que toma está lleno de novedades, no solo tiene todo un equipo detrás de ella, sino que, a su vez, ahora puede pagar su renta y vivir de lo que siempre soñó: la música. “Es con lo que soñé toda la vida, de repente con los conciertos empiezo a pagar mi renta y mi vida. Claro, mi papá obviamente feliz, pero te digo que es algo que buscaba hace mucho y que veía tan lejos porque hace un año estaba tocando por 40 euros en un bar por 2 horas y hoy en día si quieres que cante 2 horas cuesta más”, comentó en su diálogo con el informativo.

Mari Segura

Con ayuda de la disquera, la cantautora bogotana presenta su canción “Pluperfect” y, en octubre de este año, pretende lanzar un EP compuesto de seis canciones de su creación. “Yo coproduje el disco, tiene un estilo jazz, pero es pop en español (...) Los días que me toca ir a un concierto, apenas me subo ya está todo, y cuando me voy a ir, la guitarra ya está guardada y los cables también. No soy yo la que tiene que hacer cada parte”, dijo la cantante sobre su experiencia con la disquera.

“Gente maravillosa, solo quedan dos días para compartir con ustedes lo que hemos estado preparando durante los últimos meses. Esto es solo una pequeña parte del todo, pero es el primer paso en una nueva aventura (...) Hasta ahora has conocido a Mari “sola”, tanto en la entrega, como en el trabajo creativo y técnico. Así es como he intentado hasta ahora que todo suceda, pero afortunadamente ese escenario ha cambiado. Ahora no soy solo yo, sino un equipo dedicado de personas increíbles y talentosas que decidieron tomar ese riesgo y embarcarse en este viaje conmigo”, escribió Mari, en su cuenta de Instagram.

Por el momento, según lo que relató Mari en aquel informativo, reside en Lisboa, pero espera poder volver a Colombia para seguir haciendo lo que más ama en la vida.





