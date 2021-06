Artistas, políticos, periodistas y demás personajes han manifestado su tristeza tras la muerte de Alí Humar

Alí Humar (COLPRENSA-EL UNIVERSAL)

En la mañana de este martes 29 de junio se hizo pública la noticia del fallecimiento del director y actor colombiano, Alí Humar González. Luego de permanecer varios días internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en estado crítico, a causa de complicaciones de su padecimiento de coronavirus, la familia del también libretista confirmó que falleció a sus 76 años de edad. Recordado por su participación en clásicos de la televisión colombiana como ‘Los Cuervos’, ‘Lola Calamidades’, y ‘Sábados Felices’, algunos personajes de la coyuntura nacional expresaron sus condolencias a sus familiares y amigos, y dedicaron emotivos mensajes al fallecido artista.

El presidente colombiano, Iván Duque, fue uno de los primeros en trinar al respecto a la muerte de Alí Humar, a quien calificó como un maestro. El jefe de Estado colombiano envió un mensaje de solidaridad a la familia del actor y le agradeció por su labor que siempre estuvo fundamentada, recalcó el mandatario, en hacer felices a los colombianos. “Un gran hombre del mundo de la televisión y de las artes”, escribió el presidente.

Iván Duque habla de Alí Humar

Por su parte, en vivo y en directo, Pilar Schmitt, presentadora de las noticias de entretenimiento de Noticias Caracol, canal en el que Alí Humar trabajó durante varios años de su vida, aseguró que era su amigo persona, más allá de ser un colega. “Siempre te llevaremos en el corazón”, expresó la presentadora que, además, recordó la entrevista que le hizo al director cuando estrenó su libro ‘Es mi versión y no la cambio’.

“A lo largo de estos setenta y pico de años he conocido a una cantidad de personajes, tanto en Colombia como fuera del país, y cuando yo, en reuniones de amigos, en las tertulias, contaba algunas de esas experiencias muchos me decían: hombre, Alí, es que no hay derecho que usted se vaya a morir y esto se pierda. Escríbalo”, contó Alí Humar, sobre su libro, en una entrevista con La Red, en donde recopiló casi 90 anécdotas.

El fallecimiento de Alí Humar ha generado gran conmoción entre sus colegas. Además de las palabras expresadas por parte de algunos comediantes de Sábados Felices, programa del que estuvo al frente durante 19 años, otras personalidades se han tomado un momento de sus días para hacerle algunas dedicatorias. Amanda Jaimes, Gerente del Canal Regional, Canal TRO, fue alguna de ellas. “El hombre de los mil cuentos”, aseguró.

Alí Humar

Por su parte, el periodista y locutor, Julio Sánchez Cristo, aseguró que Alí era un hombre fascinante e inolvidable. La actriz Coraima Torres, quien ha hecho parte de múltiples producciones colombianas, y quien actualmente se encuentra al aire con la telenovela ‘Lala’s Spa’ del Canal RCN, trinó, “QEPD. El Sr Alí Humar. Mi primer director aquí en Colombia. Mis respetos y cariños siempre para él. Mi solidaridad absoluta a toda su familia”.

Alí Humar

El periodista Luis Carlos Vélez, director de noticias en la emisora La FM, y columnista de la revista Semana, escribió, en su cuenta de Twitter, “el director, actor y escritor, Alí Humar, murió en la madrugada de este martes. Un abrazo afectuoso a su familia y amigos”. Iván Lalinde, presentador que ha hecho parte de varias producciones del Canal Caracol, y quien conoció personalmente a Alí Humar, aseguró que el director fue su amigo, su ‘alcahueta’, y su ‘parcero’ de vida. “Adiós a mi querido Alí Humar y millones de abrazos a Gío, Fabio y Valentina”, escribió la periodista y expresentadora de Noticias Caracol, Vanessa de la Torre.

Iván Lalinde

La ministra de Cultura de Colombia, Angélica Mayolo, por su parte, aseguró que hoy, 29 de junio, Colombia perdía a uno de sus más importantes referentes de las artes en el país. “Gracias eternas al maestro de la televisión, Alí”. Desde ‘Día a Día’, programa matutino del Canal Caracol, también se envió un mensaje de solidaridad, “Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de nuestro querido actor, director y presentador colombiano Alí Humar. Lo recordamos con mucho cariño y a su familia le enviamos un fuerte abrazo en este duro momento”. “Se nos fue Alí Humar”, aseguró Carlos Calero, uno de los presentadores de ese formato.

Desde RTVC, el Sistema de Medios Públicos del país, se escribió, “lamentamos el fallecimiento del reconocido director, actor y presentador colombiano Alí Humar, una de las grandes glorias de la televisión nacional. Expresamos nuestras condolencias a sus amigos y familia”.

Angélica Mayolo





Seguir leyendo: