Leicy Santos, destacada como la mejor jugadora del Atlético de Madrid en la temporada 2020/21

Leicy Santos, mejor jugadora del Atlético de Madrid en la temporada 2020/21. Foto: Atlético Femenino

La reciente campaña de Leicy Santos en España fue sin duda alguna una de sus mejores como profesional, a pesar de que su equipo Atlético de Madrid femenino terminó cuarto en la tabla de posiciones de la Liga Iberdrola y se quedó sin opción de competir en la próxima Champions, consiguió ganar la Supercopa de España pese a la irregularidad que vivieron luego de que algunas jugadoras clave se lesionaran.

La colombiana se convirtió en una de las más importantes para el técnico José Luis Sánchez que le dio la confianza y la continuidad necesaria para poco a poco convertirse en una de las mejores mediocampistas del torneo. Tanto así, que los aficionados colchoneros la eligieron como la jugadora más destacada de su equipo.

“Es muy bonito recibir este premio y tener la confianza de la afición me llena de emoción y orgullo y sé que la próxima temporada tengo que dar mucho más”, afirmó Leicy después de recibir el premio a la Jugadora Cinco Estrellas de la temporada por parte de Fútbol Mahou.

En total, Santos jugó 38 partidos y marcó cinco goles, 4 por Liga y 1 por Champions. Reiteró que recibir ese reconocimiento la llena de confianza para las próximas temporadas pese a las adversidades que sufrió el colectivo, asimismo, confirmó que espera conseguir los objetivos que vienen afrontando los torneos locales y regresando a la competencia internacional.

“La próxima temporada tengo que dar un mayor rendimiento para que la afición están a gusto conmigo. Mis compañeras y cuerpo técnico también. A nivel individual encontré esa regularidad que venía buscando la temporada pasada, que al principio de año también me costó cogerla. He mostrado un buen nivel y rendimiento, a nivel colectivo las cosas no se dieron, pero me voy satisfecha con lo que hago y sé que para la próxima temporada me toca esforzarme más para conseguir los objetivos”, añadió.

Y es que el pasado 16 de enero el Atlético de Madrid se consagró campeón de la Supercopa española tras derrotar 3-1 al Levante con doblete de la camerunesa, Ajara Nchout, y uno de la venezolana, Deyna Castellanos. Ese día la colombiana estuvo 57 minutos en cancha y consiguió así su primer título oficial en el fútbol europeo.

“Eso es lo más ilógico del fútbol, sabemos que la temporada ha sido irregular, que además de los inconvenientes extra deportivos que hemos tenido logramos ese título. Al final el equipo siempre estuvo a la altura y jugó bien, lograr eso no es fácil en una temporada y lo valoro mucho”, dijo.

Ahora, Leicy tendrá un periodo de vacaciones para preparar la próxima temporada. “Hay que estar con la familia, aprovechar ese tiempo que tenemos para volver con muchas ganas y afrontar los objetivos que tenemos la próxima temporada”.

Leicy hace parte de la Common Goal para donar el 1% de su salario

La mediocampista de Córdoba se une a los más de 120 personajes del fútbol que ya hacen parte de esta iniciativa que fundó Juan Mata, en 2018, y que busca impulsar el deporte en zonas no tan favorecidas de España. Así las cosas, sería la cuarta colombiana en hacerlo después de Nicole Regnier, Natalia Gaitán e Isabella Echeverry.

“Sé que quizás no signifique mucho, pero sumando el 1% de todos los miembros podremos construir algo significativo para las personas que lo necesitan. Sobre todo, para esos niños y esas niñas que están esperando que se les presente una oportunidad en la vida”, le dijo hace algunos días a EFE después de entrar en Common.

